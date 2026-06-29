Governo bloqueia acesso a bets para beneficiários do Desenrola por 6 meses

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira (29/6) que os beneficiários do Desenrola Adimplentes terão o acesso às plataformas de apostas on-line bloqueado por seis meses como contrapartida para obter as novas linhas de crédito com juros reduzidos.
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A medida, segundo ele, busca garantir que os recursos sejam utilizados para reorganizar a vida financeira das famílias. "Daqui para a frente, nós vamos exigir que, como contrapartida do esforço do governo de dar as garantias e trabalhar pela redução dos juros, eles fiquem seis meses com a autoexclusão habilitada também das casas de apostas”, disse.
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De acordo com o ministro, a restrição valerá para trabalhadores informais e demais beneficiários das modalidades anunciadas no programa. Durante esse período, eles deverão permanecer inscritos no sistema de autoexclusão das plataformas de apostas esportivas.
Durigan afirmou que o objetivo é evitar que o crédito subsidiado seja direcionado às apostas e reforçar a recuperação financeira dos beneficiários. "É para que eles possam se reorganizar à luz do crédito barato, das renegociações que estão sendo feitas e seguir um horizonte melhor para o futuro financeiro”, destacou.
Programa de renegociação
O Desenrola Adimplentes oferece linhas de crédito com juros de até 1,99% ao mês para trabalhadores informais adimplentes, amplia as garantias do consignado privado e cria condições especiais de financiamento para estudantes que mantêm o pagamento do Financiamento Estudantil (Fies) em dia.
Segundo o ministro, a exigência de autoexclusão das bets faz parte do conjunto de medidas voltadas ao uso responsável do crédito e à redução do endividamento das famílias.
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