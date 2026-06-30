Michelle Bolsonaro se reúne na sede do PL com Valdemar Costa Neto

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve se reunir nesta terça-feira (30/6) com o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, em um encontro considerado estratégico para definir a participação na articulação política da legenda e na pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).



A reunião ocorre após uma crise interna provocada por um vídeo publicado por Michelle, no qual ela fez críticas públicas ao enteado. O episódio aumentou a tensão dentro do partido e abriu discussões sobre o papel da ex-primeira-dama no cenário eleitoral de 2026.

Segundo informações do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, além do impacto na relação com a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, o momento também envolve o futuro político da própria Michelle. Ela teria indicado a Valdemar, em uma conversa por telefone, que não deseja mais se envolver com a política e que pretende se dedicar à família.

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A possibilidade de afastamento gerou preocupação entre integrantes do PL, que consideravam Michelle uma das principais apostas da sigla para fortalecer a atuação da direita no Distrito Federal e ampliar o alcance da legenda entre eleitores conservadores.



Michelle vinha sendo apontada como nome estratégico para disputar uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal. Uma eventual desistência representaria uma mudança nos planos do partido, que via na candidatura dela um potencial de mobilização junto ao eleitorado religioso, conservador e feminino.

Nos últimos anos, a ex-primeira-dama ganhou protagonismo político e passou a ser considerada uma das principais lideranças ligadas ao campo bolsonarista. A decisão sobre a permanência ou não na disputa deve ser discutida no encontro com Valdemar Costa Neto.