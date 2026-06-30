Governo Federal lança Plano Safra para agricultura familiar

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Cerimônia de Lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, no Palácio do Planalto, Brasília-DF - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta terça-feira (30/6) o Plano Safra da Agricultura Familiar 2026/2027, que prevê R$ 85,2 bilhões em crédito para financiamento da produção rural por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). A iniciativa integra um conjunto de ações que somam R$ 97,3 bilhões destinados ao fortalecimento do setor.

O novo ciclo do programa oferece linhas de crédito com juros entre 0,5% e 7,5% ao ano, além de recursos para seguro agrícola, assistência técnica, extensão rural, compras públicas e outras políticas de incentivo à produção. O objetivo é ampliar a oferta de alimentos, estimular o desenvolvimento sustentável e fortalecer a agricultura familiar em todo o país.

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Durante a cerimônia de lançamento, realizada no Palácio do Planalto, Lula fez um apelo para que os produtores tenham acesso aos financiamentos e denunciem eventuais dificuldades impostas pelas instituições financeiras. “A coisa mais desagradável é quando anunciamos que disponibilizamos dinheiro e ninguém pega. Quem tem que fiscalizar isso são vocês. Se alguém do banco colocar obstáculos, vocês precisam comunicar o governo, porque muitas vezes o que anunciamos não chega como gostaríamos que chegasse”, afirmou o presidente, ao cobrar uma comunicação mais eficiente para que as informações alcancem principalmente os agricultores que têm pouco acesso à internet.

Lula também incentivou os produtores a utilizarem os recursos disponibilizados pelo programa até o próximo ano e ressaltou o esforço do governo para reduzir os custos do crédito rural. “Até junho do ano que vem vocês precisam ter utilizado todos esses recursos. Se vocês não gastarem, o governo não vai mais injetar dinheiro. Utilizem, tirem as dúvidas. Vocês não têm noção do quanto é difícil para a gente reduzir a taxa de juros. Hoje, quando vi a redução dos juros, eu não acreditei. O Dario Durigan foi para a China e voltou benzido”, disse o presidente, em tom de brincadeira.

Ao defender o fortalecimento da agricultura familiar, Lula afirmou que o crédito destinado aos pequenos produtores impulsiona a economia local e melhora as condições de vida das famílias no campo. “É isso que faz a economia crescer e o dinheiro circular. Se o pequeno produtor tem dinheiro, ele não vai comprar dólar, não vai comprar um carro importado, nem vai depositar tudo na poupança. Ele vai usar esse dinheiro em benefício da família, vai comprar comida, uma máquina, um motor. Vai fazer algo para melhorar a vida da família, e o dinheiro circula”, finalizou.

Além de Lula e da ministra Fernanda Machiaveli, participaram da cerimônia a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.