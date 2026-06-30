Damares comenta saída de Michelle Bolsonaro da presidência do PL Mulher

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) usou as redes sociais nesta terça-feira (30/6) para comentar a saída de Michelle Bolsonaro da presidência PL Mulher. Damares parabenizou o trabalho da amiga e disse estar com o coração cheio de "orgulho e profunda gratidão".

A senadora reforça que Michelle se afastou do cargo para se dedicar à família e para cuidar do “grande líder”, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Damares cita também que a ex-primeira-dama preparou um “exército feminino” enquanto esteve à frente do PL Mulher.

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“Essa decisão só mostra o que sempre soubemos: você tem uma causa, e não um projeto de poder”, publicou. “Às mulheres que caminharam conosco até aqui: a Michelle não está jogando a toalha. Ela plantou a semente e nos deu as ferramentas. O recado dela para cada uma de nós é claro: fiquem firmes!”.

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A saída de Michelle da liderança do partido ocorre em meio à desavenças públicas na família Bolsonaro. No dia 24, ela publicou um vídeo em que afirma ter sido “humilhada, desrespeitada e maltratada” por Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência.

Damares não cita a crise interna entre a família do ex-presidente na publicação. Em nota, Michelle afirma que pretende se dedicar integralmente ao marido, em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado, e à filha, Laura.