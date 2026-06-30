InícioPolítica
REDES SOCIAIS

Damares comenta saída de Michelle Bolsonaro da presidência do PL Mulher

Senadora comentou a decisão de Michelle Bolsonaro com um post nas redes sociais nesta terça-feira (30/6)

Michelle Bolsonaro e Damares: apoio mútuo - (crédito: Reprodução/Instagram)
Michelle Bolsonaro e Damares: apoio mútuo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) usou as redes sociais nesta terça-feira (30/6) para comentar a saída de Michelle Bolsonaro da presidência PL Mulher. Damares parabenizou o trabalho da amiga e disse estar com o coração cheio de "orgulho e profunda gratidão". 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A senadora reforça que Michelle se afastou do cargo para se dedicar à família e para cuidar do “grande líder”, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Damares cita também que a ex-primeira-dama preparou um “exército feminino” enquanto esteve à frente do PL Mulher. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Essa decisão só mostra o que sempre soubemos: você tem uma causa, e não um projeto de poder”, publicou. “Às mulheres que caminharam conosco até aqui: a Michelle não está jogando a toalha. Ela plantou a semente e nos deu as ferramentas. O recado dela para cada uma de nós é claro: fiquem firmes!”.

A saída de Michelle da liderança do partido ocorre em meio à desavenças públicas na família Bolsonaro. No dia 24, ela publicou um vídeo em que afirma ter sido “humilhada, desrespeitada e maltratada” por Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência. 

Damares não cita a crise interna entre a família do ex-presidente na publicação. Em nota, Michelle afirma que pretende se dedicar integralmente ao marido, em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado, e à filha, Laura.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Ronayre Nunes e Junio Silva
postado em 30/06/2026 20:13 / atualizado em 30/06/2026 20:35
SIGA
x