Michelle Bolsonaro sinaliza desistência de candidatura ao Senado

O entorno da ex-primeira-dama articula uma tentativa de reaproximação com Flávio e busca uma mudança de posicionamento de Michelle nos próximos dias - (crédito: Sergio Lima / AFP)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou a parlamentares aliados que pensa em abrir mão da disputa por uma vaga no Senado. Segundo relatos de pessoas próximas, a decisão teria sido tomada após o desgaste provocado pela crise pública com o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência da República.

Fontes reservadas disseram ao Correio que Michelle estaria se sentindo “esgotada” e preocupada com a repercussão do conflito familiar e político. A avaliação dentro do grupo próximo à ex-primeira-dama é que a exposição negativa da disputa pode ter pesado na decisão da presidente do PL Mulher de abandonar a candidatura.

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Apesar da sinalização, parlamentares aliados ainda tentam convencer Michelle a recuar da decisão e manter o projeto eleitoral. O entorno da ex-primeira-dama articula uma tentativa de reaproximação com Flávio e busca uma mudança de posicionamento de Michelle nos próximos dias.

Troca de farpas

A crise entre Michelle e Flávio ganhou força após publicações feitas por ela nas redes sociais na semana passada. Em dois vídeos, a ex-primeira-dama afirmou ter sido “maltratada e desrespeitada” pelo senador e disse que ele teria sido ríspido durante uma discussão.

O desentendimento teve origem em uma divergência sobre a estratégia do PL no Ceará. Flávio Bolsonaro e integrantes da cúpula do partido defendem apoio a Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo estadual, enquanto Michelle se posiciona contra essa articulação.