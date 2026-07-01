InícioPolítica
Eleições 2026

"Flávio chegar ao 2º turno é tudo o que Lula quer", diz Caiado

Pré-candidato ao Planalto pelo PSD fez a declaração durante o anúncio de Gilberto Kassab como seu vice, nesta quarta-feira (1º/7)

Caiado afirmou que sua candidatura é a que pode atrair o voto dos eleitores independentes, caso chegue ao segundo turno - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Caiado afirmou que sua candidatura é a que pode atrair o voto dos eleitores independentes, caso chegue ao segundo turno - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ex-governador de Goiás e pré-candidato ao Planalto Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que, se o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegar ao segundo turno, vai atender ao desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Se Flávio chegar no segundo turno, com todo respeito que ele merece, sabemos que é tudo o que Lula quer: governar o Brasil por mais quatro anos", declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
Caiado afirmou que, junto com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, sua chapa será a representação do candidato da terceira via, e, que se chegar ao segundo turno, serão eles a ter os votos dos independentes.
"Nossa campanha não tem volta, Kassab e eu estamos apresentando um projeto político para o país. Ao apresentar um projeto, temos aqui a coragem de dizer: se nós chegarmos no segundo turno, teremos os votos dos independentes e ganharemos e bateremos Lula no segundo turno", afirmou. 
Aliados de Caiado viram a fala como uma forma de despolarizar as eleições e oferecer aos brasileiros uma alternativa à briga entre PT e PL.

  • Google Discover Icon

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 01/07/2026 13:20
SIGA
x