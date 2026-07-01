"Flávio chegar ao 2º turno é tudo o que Lula quer", diz Caiado

O ex-governador de Goiás e pré-candidato ao Planalto Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que, se o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegar ao segundo turno, vai atender ao desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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"Se Flávio chegar no segundo turno, com todo respeito que ele merece, sabemos que é tudo o que Lula quer: governar o Brasil por mais quatro anos", declarou.
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Caiado afirmou que, junto com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, sua chapa será a representação do candidato da terceira via, e, que se chegar ao segundo turno, serão eles a ter os votos dos independentes.
"Nossa campanha não tem volta, Kassab e eu estamos apresentando um projeto político para o país. Ao apresentar um projeto, temos aqui a coragem de dizer: se nós chegarmos no segundo turno, teremos os votos dos independentes e ganharemos e bateremos Lula no segundo turno", afirmou.
Aliados de Caiado viram a fala como uma forma de despolarizar as eleições e oferecer aos brasileiros uma alternativa à briga entre PT e PL.
Por Eduarda Esposito
postado em 01/07/2026 13:20