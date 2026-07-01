Boulos reforça "prioridade" do governo para PEC do fim da escala 6x1

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, durante sessão de debates temáticos destinada a discutir os impactos da PEC - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Por Armando Holanda — O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou nesta quarta-feira (1º/7) que a proposta de emenda à Constituição(PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 é a principal prioridade legislativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante entrevista coletiva, ele defendeu o avanço da tramitação da matéria no Senado e pediu que o texto seja encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

"Essa matéria precisa ser votada, o fim da escala 6 por 1 precisa ser votado. Ele tem que tramitar, porque o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro tem o direito de saber quem é contra e quem é a favor", disse ele.

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À imprensa, Boulos fez um apelo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e à Mesa Diretora da Casa para que a proposta siga sua tramitação. "Impedir uma tramitação não me parece que é o melhor caminho. Quero deixar aqui esse apelo ao presidente Davi Alcolumbre, ao conjunto da Mesa Diretora do Senado, que possa fazer tramitar, enviar para a CCJ, para que esse debate prossiga na sociedade brasileira."

Ainda segundo o ministro, a discussão sobre a redução da jornada de trabalho vai além da agenda do Executivo e tem origem na mobilização da sociedade.

"Essa pauta não é simplesmente uma pauta do governo do presidente Lula, essa é uma pauta do Brasil, dos trabalhadores brasileiros. Não é do governo, não é do Legislativo, é uma pauta que veio da sociedade brasileira como um grito de liberdade, um grito contra a exaustão."

O ministro também afirmou que, na avaliação do governo, o debate sobre a proposta já está amadurecido e citou estudos que, segundo ele, apontam que a redução da jornada pode ser implementada sem prejuízos relevantes para a economia.

Questionado sobre a relação entre o Palácio do Planalto e a Presidência do Senado, Boulos afirmou que divergências entre os Poderes fazem parte do processo democrático.

"É natural que se tenha numa democracia diferenças entre o Legislativo e o Executivo. Ninguém precisa pensar igual." Ao ser perguntado sobre uma eventual conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Davi Alcolumbre, o ministro respondeu:

"Uma coisa é a relação institucional, o presidente Lula respeita o parlamento. Como é normal numa democracia, eu acho que às vezes as pessoas se esquecem disso, é normal numa democracia você ter diferença."