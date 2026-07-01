Justiça italiana julga segundo pedido de extradição de Carla Zambelli

A Corte de Apelação de Roma julga, nesta quarta-feira (1º/7), o novo pedido feito pelo governo brasileiro para extraditar a ex-deputada federal Carla Zambelli. Ela foi condenada a cinco anos e três meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por porte ilegal de arma e constrangimento.
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O caso aconteceu às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, quando a ex-deputada perseguiu um homem com uma arma em São Paulo depois de ser criticada.
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Em junho, a Advocacia-Geral da União (AGU) enviou um pedido à justiça italiana com informações do STF para validar a condenação de Zambelli no Brasil. Desde maio deste ano, a ex-deputada aguarda o cumprimento da pena em liberdade, depois de ficar quase um ano presa na penitenciária feminina de Rebibbia.
Além disso, no processo sobre a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Corte Suprema de Cassação negou a extradição de Zambelli e determinou a sua soltura. Segundo a Corte, o julgamento no STF não foi imparcial, devido ao envolvimento do ministro Alexandre de Moraes, por ser a vítima e o julgador dos ataques virtuais.
*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia