Na Bahia, Lula participa de evento ao lado de Jaques Wagner

Ex-líder do governo no Senado discursou em ato realizado pelo governo em hospital - (crédito: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira (1º/7) de uma agenda em Alagoinhas, na Bahia, ao lado do senador Jaques Wagner (PT-BA), do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do ex-ministro Rui Costa. O evento marca o anúncio da inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte e a entrega de veículos dos ministérios da Saúde e da Educação.

A participação de Wagner ocorre uma semana após o parlamentar deixar a liderança do governo no Senado. A decisão foi tomada depois de uma reunião de cerca de duas horas com Lula no Palácio da Alvorada, no dia 24 de junho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo aliados ouvidos pelo Correio, a saída do posto foi uma tentativa de reduzir o impacto político provocado pela investigação sobre a suposta atuação do senador em favor do Banco Master em troca de “vantagens indevidas”. Após o encontro com o presidente, Wagner afirmou nas redes sociais que a decisão havia sido tomada em “comum acordo” e classificou a conversa com Lula como uma “conversa entre amigos”.

Leia também: Wagner diz que pagamentos do Master à empresa da família superam valores citados pela PF



O senador vinha sendo aconselhado por integrantes próximos, principalmente do PT da Bahia, a deixar a função para concentrar esforços em sua defesa e evitar que o caso gerasse desgaste para Lula às vésperas da eleição. Interlocutores do presidente afirmam que Wagner pediu para deixar a liderança, em uma decisão que também atendia ao interesse do governo.

Independência da Bahia

A agenda na Bahia ocorre em um momento de articulação política no estado, onde Wagner deve disputar a reeleição ao Senado em outubro. O parlamentar também é esperado nas comemorações da Independência da Bahia, celebradas amanhã (2).

Neste ano, Lula não participará da tradicional celebração pela primeira vez desde 2022. A justificativa apresentada pelo governo é que o presidente deve evitar longas exposições ao sol após o tratamento de um câncer de pele na cabeça, diagnosticado em abril.

A data é marcada por uma caminhada popular pelas ruas de Salvador, com ampla participação política e social. Wagner deve participar das atividades, enquanto Lula ficará fora da programação oficial.

