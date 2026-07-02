Lula inaugura túnel da transposição do Rio São Francisco no RN

Na mesma cerimônia de entrega do túnel, Lula também entregou 20 ônibus escolares para a governadora do RN, Fátima Bezerra (PT) - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugurou, nesta quinta-feira (2/7), o túnel Major Sales, em Luís Gomes (RN), considerado a principal e mais complexa estrutura do Ramal do Apodi, parte do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

A obra permitirá a chegada das águas da transposição ao oeste potiguar, beneficiando cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará.



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Antes da cerimônia, Lula sobrevoou de helicóptero o trecho da obra, partindo de Juazeiro (CE), para acompanhar o avanço da infraestrutura, que tem 6,5 quilômetros de extensão e capacidade para transportar até 20 metros cúbicos de água por segundo. O túnel é apontado como o trecho mais desafiador de todo o empreendimento.

“Eu sempre disse que a seca é um fenômeno da natureza, que a gente não briga com a natureza. Mas a fome, por conta da seca, é falta de credibilidade, de caráter de quem governa o país ou os estados. Essa obra está tentada a ser feita desde 1846. De 1846 a 2005, nunca deixaram fazer essa obra. Nunca deixaram”, afirmou Lula.

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O presidente prosseguiu destacando o impacto social da obra para a população nordestina. “Mas também, nunca se importaram com a quantidade de mães, pais e crianças que saíam da sua terra natal, iam tentar a sorte em São Paulo, Rio de Janeiro e que, muitas vezes, morriam sem conseguir realizar o sonho. E o sonho de todo mundo que ia para o sul do país era um dia poder voltar para sua terra natal. E, para ele voltar para sua terra natal, teria que ter algumas coisas que o motivasse. Uma delas era água. A água chegou”, enfatizou Lula.

A cerimônia contou com a presença da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), que afirmou que a entrega representa mais do que uma obra de engenharia. Segundo ela, a iniciativa simboliza “justiça social, dignidade e esperança” para a população nordestina.

Entrega de ônibus escolares

Durante o evento, o governo federal também entregou 20 ônibus escolares do programa Caminho da Escola, adquiridos por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), destinados a municípios potiguares.

Os veículos têm capacidade para transportar, ao todo, cerca de 1.030 estudantes por viagem, especialmente nas áreas rurais. O Rio Grande do Norte já foi contemplado com 130 ônibus escolares nas duas etapas do programa, sendo 69 em 2023 e 61 em 2025, em investimentos que somam aproximadamente R$ 62,5 milhões.

Ainda nesta quinta-feira, Lula segue para o Ceará, onde participa, às 15h30, da cerimônia de entrega dos lotes 4 e 5 da Ferrovia Transnordestina. À

s 19h, o presidente participa de um novo ato para a entrega de ônibus escolares e de unidades móveis de saúde destinadas a municípios cearenses. O embarque de retorno para Brasília está previsto para as 21h20, com chegada estimada às 23h20 na Base Aérea da capital federal.