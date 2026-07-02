Defesa de Zambelli aposta em novo julgamento para barrar extradição

Zambelli está na Itália e chegou a ficar cerca de um ano presa, mas aguarda em liberdade, agora, os desdobramentos dos pedidos de extradição - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A defesa da ex-deputada federal Carla Zambelli afirmou nesta quinta-feira (2/7) que espera a rejeição definitiva do pedido de extradição para o Brasil após a decisão da Suprema Corte italiana de anular a autorização concedida anteriormente e determinar um novo julgamento do caso.

Em nota, os advogados disseram confiar que a reanálise será conduzida por um colegiado "isento" e resultará na negativa da extradição.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Justiça italiana julga segundo pedido de extradição de Carla Zambelli

Segundo a equipe jurídica, a decisão da Corte de Cassação de Roma representa uma "importante vitória jurídica internacional". Os advogados sustentam que a Corte acolheu integralmente o recurso apresentado pela defesa e reconheceu irregularidades na tramitação do processo pela 4ª Câmara Criminal da Corte de Apelação de Roma.

"Com a garantia de um novo julgamento por um colegiado isento, o pedido de extradição será, ao final deste trâmite, definitivamente negado", afirmaram.

Leia também: Brasil reforça pedido de extradição de Carla Zambelli à Justiça italiana

A decisão da Suprema Corte italiana foi proferida ontem (1º). A instância máxima da Justiça do país anulou a autorização para a extradição e determinou que o processo retorne à Corte de Apelação de Roma, onde será analisado por um novo colegiado.

O caso envolve a condenação de Zambelli no Brasil por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, após perseguir um homem empunhando uma arma na véspera do segundo turno das eleições de 2022.

A defesa argumenta que as decisões anteriores apresentaram "diversos vícios processuais" e não garantiram um julgamento justo à ex-parlamentar. A nota é assinada pelos advogados Fábio Pagnozzi, no Brasil, e Pieremilio Sammarco, na Itália, que defendem que o novo julgamento deverá corrigir as falhas apontadas durante a análise anterior.

AGU já foi comunicada

Em resposta, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que ainda não recebeu a íntegra da decisão da Justiça italiana, mas confirmou ter sido comunicada de que o processo retornará à Corte de Apelação de Roma.

Segundo o órgão, a medida mantém em andamento o pedido de extradição formulado pelo Estado brasileiro e permitirá uma nova apreciação das garantias diplomáticas e dos fundamentos jurídicos apresentados ao governo italiano.

A AGU acrescentou que continuará acompanhando o caso em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Justiça, o Ministério das Relações Exteriores e demais órgãos envolvidos.

Em nota, o governo afirmou que adotará todas as medidas cabíveis para assegurar a defesa dos interesses do Estado brasileiro e a efetividade das decisões judiciais proferidas pelas autoridades nacionais.