Lula assina decreto que transfere capital federal para Salvador no 2 de Julho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira (1º/7) ter assinado o decreto que transfere simbolicamente a capital federal para Salvador durante as celebrações da Independência da Bahia, comemorada em 2 de Julho. O líder petista cumpre agenda na Bahia.
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Ao explicar sua ausência nas comemorações deste ano na capital baiana, Lula informou que terá compromissos oficiais no Rio Grande do Norte, onde participará da inauguração de mais uma etapa da Transposição do Rio São Francisco.
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“Eu vim hoje aqui porque amanhã eu tenho que estar no Rio Grande do Norte. Sabe por quê? Eu vou inaugurar uma obra. Vou abrir uma adutora que vai atravessar um canal de 6.300 metros para levar água do Rio São Francisco. Vou abrir a torneira de um lado, vou pegar o helicóptero e vou esperar a água chegar do outro lado”, afirmou.
O presidente ressaltou, no entanto, que a homenagem à Bahia está garantida com a assinatura do decreto. “Eu já assinei o decreto que amanhã é a transferência da capital para Salvador”, declarou.