"Papagaiada", diz Lula sobre lei eleitoral que proíbe inaugurações

Nas últimas semanas, Lula acelerou o ritmo de inaugurações, às vésperas da proibição, que começa neste sábado (4/7) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta quinta-feira (2/7) as restrições impostas pela legislação eleitoral que impedem agentes públicos de inaugurar obras no período que antecede as eleições. Para ele, a medida é uma "papagaiada desgraçada".

A partir deste sábado (4) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe que pré-candidatos participem de inaugurações e entregas de obras.



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A declaração foi durante a inauguração do Túnel Major Sales, em Luís Gomes (RN). O presidente afirmou que continuará visitando empreendimentos, mas reclamou da impossibilidade de participar de novas entregas oficiais.

A obra que integra o Projeto de Integração do Rio São Francisco possui 6,5 quilômetros de extensão, e o túnel liga a Paraíba ao Rio Grande do Norte.

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“A partir de amanhã (3) não posso inaugurar mais obra por causa das eleições, mas posso visitar. Então, eu vou voltar para visitar universidade, faculdade de medicina. Eu vou voltar para ver outras obras. Mas fazer a visita sem poder falar nada, só visitando assim… papagaiada desgraçada”, declarou.

Durante o evento, apoiadores passaram a gritar o nome de Cadu Xavier, pré-candidato do PT ao Governo do Rio Grande do Norte. Para evitar associar a agenda oficial à disputa eleitoral, Lula desconversou em tom de brincadeira. “Não conheço o Cadu. Não conheço essa pessoa que vocês estão gritando o nome. Não sei se é daqui, mas já que vocês querem gritar, gritem”, disse.

Declaração de apoio

Apesar de evitar referências ao petista durante a solenidade, Lula declarou apoio à candidatura de Cadu Xavier em entrevista ao portal Agora RN, publicada nesta quinta-feira.

“Temos uma chapa muita boa para o Rio Grande do Norte, encabeçada pelo Cadu Xavier, que concorre ao governo pelo PT com todas as condições de dar continuidade ao trabalho que vem sendo conduzido pela companheira Fátima Bezerra, e temos também ótimos candidatos ao Senado. Até agosto, poderemos fechar todas as alianças, mas tenho certeza de que construiremos um grande time para disputar a bancada estadual e a federal mesmo que, muitas vezes, a dinâmica da política local não seja igual à da disputa nacional”, disse.

Entregas

Na mesma entrevista, o presidente afirmou confiar que o eleitor reconhecerá os resultados dos programas do governo federal no estado, citando investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Pé-de-Meia e o Minha Casa, Minha Vida.

“Fico bastante tranquilo, porque sei que o eleitor saberá reconhecer quem está do lado de um projeto que realmente melhora a vida da população brasileira. Inclusive os potiguares, que viram tantos avanços acontecerem em seu estado desde 2023", comentou o presidente.

"Estou falando dos R$ 31,6 bilhões do PAC destinados ao Rio Grande do Norte até o fim deste ano. Dos 84,5 mil estudantes beneficiados pelo Pé-de-Meia e das 49 mil moradias do Minha Casa, Minha Vida contratadas para as famílias potiguares. Tudo isso é símbolo de um projeto democrático, que traz oportunidades para a população, gera recordes de emprego e resolve antigos problemas, nos colocando cada vez mais longe do Mapa da Fome. É isso que está em jogo — e é isso que o eleitorado saberá escolher”, frisou ainda.

Ainda nesta quinta-feira, Lula segue para o Ceará, onde participa, às 15h30, da cerimônia de entrega dos lotes 4 e 5 da Ferrovia Transnordestina. Às 19h, o presidente participa da entrega de ônibus escolares e de unidades móveis de saúde destinadas a municípios cearenses. O embarque de retorno para Brasília está previsto para as 21h20, com chegada estimada às 23h20 na Base Aérea da capital federal.