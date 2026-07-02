Aliados de Lula veem avanço da PEC 6x1 apenas após o recesso

A expectativa de integrantes da base governista é de que Alcolumbre dê andamento ao texto apenas após o recesso parlamentar, que começa em 18 de julho - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

Por Armando Holanda — Integrantes da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passaram a trabalhar, nos bastidores, com a possibilidade de que a proposta de emenda à Constituição (PEC) que extingue a escala de trabalho 6x1 só avance no Congresso Nacional após o recesso parlamentar.

Lideranças governistas ouvidas pelo Correio Braziliense afirmam que, neste momento, não identificam uma mobilização política suficiente para que o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), coloque a matéria em discussão antes da interrupção das atividades legislativas.

Na avaliação desses interlocutores, o cenário considerado mais provável é que a proposta volte ao centro das negociações somente após o fim do recesso, previsto para começar em 18 de julho. A expectativa é de que, até lá, as articulações em torno do texto permaneçam em ritmo reduzido.

A proposta chegou ao Senado há mais de um mês, após ser aprovada em dois turnos pelo Plenário da Câmara dos Deputados.

Texto precisa ir à CCJ

Desde então, aguarda um despacho de Alcolumbre para o início da tramitação na Casa. O presidente do Congresso é responsável por encaminhar a PEC à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), primeira etapa da análise pelos senadores.

Reservadamente, governistas afirmam que a ausência desse encaminhamento tem reduzido as expectativas de votação ainda no primeiro semestre legislativo. A avaliação predominante entre esses interlocutores é de que, sem um movimento da presidência do Senado nos próximos dias, a discussão deverá ficar para a retomada dos trabalhos após o recesso parlamentar.