Brasil e EUA marcam nova rodada de negociações antes de 15 de julho

Segundo o titular do Mdic, Márcio Elias Rosa, as equipes de ambos os países consideram o diálogo "construtivo" - (crédito: MDIC)

Os governos do Brasil e dos Estados Unidos decidiram manter as negociações sobre a pauta comercial bilateral e marcaram uma nova rodada de reuniões técnicas para o início da próxima semana. O anúncio ocorreu nesta quarta-feira (1º/7).

O objetivo é preparar um novo encontro de alto nível antes de 15 de julho, na tentativa de avançar nas discussões sobre temas que fazem parte das investigações conduzidas pelos norte-americanos no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio.

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A informação foi dada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Márcio Elias Rosa, após a quarta reunião de alto nível com o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer. O encontro contou ainda com a participação de equipes do Ministério das Relações Exteriores, da Assessoria Especial da Presidência da República e do próprio Mdic.

Segundo o ministro, as reuniões anteriores ocorreram nos dias 19 e 28 de maio e 13 de junho, com tratativas complementadas por encontros técnicos entre as equipes dos dois países.

De acordo com Márcio Elias Rosa, as negociações seguem a orientação definida pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump durante reunião realizada em 7 de maio, quando os dois chefes de Estado determinaram a busca de uma solução negociada para o comércio bilateral.

Diálogo construtivo

Durante a reunião desta quarta-feira, Brasil e Estados Unidos discutiram propostas relacionadas aos seis temas que fazem parte das investigações da Seção 301: comércio digital, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção à propriedade intelectual, etanol e desmatamento ilegal.

Conforme o ministro, as duas delegações avaliaram que o diálogo tem sido construtivo, mas reconheceram que será necessário mais tempo para detalhar propostas e aproximar posições. Por isso, as equipes técnicas voltarão a se reunir nos próximos dias para preparar a próxima rodada de negociações de alto nível, prevista para ocorrer antes de 15 de julho.