Flávio envia novo documento para os EUA contra tarifaço de 25%

Flávio Bolsonaro está entre os parlamentares inscritos para participar das audiências que discutirão a sobretaxação anunciada pelos Estados Unidos - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Por Armando Holanda — O senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) encaminhou ao governo dos Estados Unidos um novo ofício solicitando a suspensão da tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. O documento foi enviado nessa quarta-feira (1º/7), às vésperas das audiências que discutirão a medida anunciada pelo governo do presidente Donald Trump.

No texto, Flávio afirma que a manutenção da sobretaxa pode produzir efeitos políticos no Brasil e beneficiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual cenário eleitoral.

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“As tarifas propostas entregariam ao atual governo brasileiro precisamente a vitória política que ele vem arquitetando, ao mesmo tempo em que prejudicariam a economia americana e os próprios brasileiros, que buscam uma relação mutuamente benéfica com os Estados Unidos”, escreveu.

O senador também se apresenta no documento como pré-candidato à Presidência da República e informa que se reuniu recentemente com o presidente americano, Donald Trump, e com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para tratar da política tarifária entre os dois países.

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Em outro trecho, Flávio sustenta que a adoção das tarifas fortaleceria a estratégia do governo brasileiro diante do impasse comercial.

“Em outras palavras, as tarifas propostas recompensariam o atual governo brasileiro justamente pela estratégia que ele tem adotado: obstaculizar negociações sérias, provocar retaliações por parte de Washington e, em seguida, transformar essa retaliação em uma vitória política interna”, afirmou.

Flávio deve participar de audiência

Flávio Bolsonaro está entre os parlamentares inscritos para participar das audiências que vão discutir a sobretaxação anunciada pelos Estados Unidos.

Em junho, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) concluiu a investigação aberta contra o Brasil com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Segundo o órgão, a tarifa de 25% foi adotada em resposta a práticas comerciais consideradas desleais.