Vendas de híbridos e elétricos batem 244 mil unidades no semestre

Modelos híbridos ainda são maioria entre os carros vendidos, mas os totalmente elétricos apresentaram maior crescimento no período - (crédito: BYD/divulgação )

Os emplacamentos de carros híbridos e elétricos puros somaram 244.942 unidades no primeiro semestre de 2026. Dados divulgados nesta quinta-feira (2/7) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que que valor foi 214,86% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior, de janeiro a junho.



Os veículos híbridos seguem como a principal tecnologia eletrificada comercializada no país. No acumulado do semestre, foram emplacadas 154.472 unidades, alta de 85,07% em relação às 83.468 registradas no mesmo período de 2025. Apenas em junho, o segmento contabilizou 33.374 veículos, crescimento de 8,94% sobre maio e de 116,55% na comparação com junho do ano passado.

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“Os carros híbridos têm tido uma aceitação expressiva no mercado nacional e representam o maior volume entre os eletrificados”, afirmou o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior.

Elétricos puros

Os veículos elétricos puros (BEVs), por sua vez, apresentaram um crescimento proporcionalmente maior. Entre janeiro e junho, foram comercializadas 90.470 unidades, um avanço de 196,29% em comparação com as 30.534 vendidas no primeiro semestre de 2025.

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Em junho, o segmento registrou estabilidade em relação ao mês anterior, com leve alta de 0,84%, mas avançou 258,18% na comparação anual.

Os híbridos ainda concentram a maior parte do mercado de eletrificados, respondendo por 63% dos emplacamentos no semestre, enquanto os modelos totalmente elétricos representam os 37% restantes.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

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