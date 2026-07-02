Lula anuncia aporte de R$ 600 milhões para a Transnordestina 

Lula participou de seu terceiro evento ligado à Transnordestina desde o início do mandato, em 2023 - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quinta-feira (2/7), em Quixeramobim (CE), da cerimônia de entregas e anúncios relacionados à Ferrovia Transnordestina, considerada um dos principais projetos de infraestrutura do Nordeste.

Ao lado do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o presidente anunciou um aporte de R$ 600 milhões para acelerar o andamento das obras e entregou um novo trecho de 101 quilômetros da ferrovia entre Acopiara e Quixeramobim.



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Além do reforço financeiro, o governo federal oficializou a assinatura da ordem de serviço para a construção do Ramal Nelog, que fará a conexão da Transnordestina com o Terminal de Uso Privado (TUP) Nelog, localizado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

A agenda também marcou a entrega de 100 vagões graneleiros, adquiridos por meio de investimento de R$ 100 milhões para ampliar o transporte de grãos e fertilizantes ao longo da ferrovia.

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"Hoje é um dia especial. Fiz questão de vir ao Ceará, e você sabe porque? Porque, historicamente, o Nordeste foi tratado com desprezo pelos governantes deste país. Sempre que eu lia dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), do Ministério da Educação ou do Banco Mundial, as manchetes eram: o Nordeste é a região com mais crianças e adultos analfabetos, com mais crianças desnutridas e com menos doutores e mestres”, disse Lula.

Durante a solenidade, o Executivo Federal ainda anunciou a fabricação de outros 370 vagões destinados à expansão da capacidade operacional da malha ferroviária, e formalizou um protocolo de intenções para a implantação do Porto Seco de Quixeramobim.

O empreendimento prevê cerca de R$ 1 bilhão em investimentos privados e tem como objetivo fortalecer a logística regional, atrair novos empreendimentos industriais e ampliar a competitividade econômica do Ceará e de outros estados nordestinos.

Escoamento

Lançada no primeiro mandato de Lula, a Ferrovia Transnordestina é considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola e mineral da região. O projeto ligará Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto do Pecém, no Ceará, passando também pelo oeste de Pernambuco e atravessando, ao todo, 53 municípios. A previsão do governo é concluir a primeira etapa da obra em 2027, enquanto a ligação completa até o porto deverá ser finalizada no segundo semestre de 2028.

Esta foi a segunda visita de Lula ao Ceará em 2026, e a terceira desde o início do atual mandato dedicada às obras da Transnordestina. Após a agenda em Quixeramobim, o presidente seguiu para Juazeiro do Norte, onde participa da entrega de ônibus escolares e de unidades odontológicas móveis destinadas ao fortalecimento dos serviços públicos nos municípios cearenses.