Reunião sobre dívida de produtores rurais termina sem acordo

Presidente da FPA, Pedro Lupion disse não haver acordo, mas que a Frente vai analisar uma proposta de MP apresentada pelo governo federal - (crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

As negociações entre o governo federal e representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) seguem em busca de um consenso sobre medidas de apoio aos produtores rurais afetados por eventos climáticos. Enquanto integrantes do Executivo defendem a construção de um acordo, há divergências sobre a abrangência do projeto e seus impactos fiscais.



Segundo o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion (Republicanos-PR), o governo apresentou uma proposta de negociação de dívidas rurais, mas ainda não há acordo sobre as condições que serão oferecidas. Lupion e outros parlamentares participaram de encontro nesta terça-feira (7/7) com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para discutir um projeto que tramita na Câmara dos Deputados sobre o tema.



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“Não há qualquer tipo de acordo sobre o fim do projeto de lei (PL) 5.122 ou aprovação de uma medida provisória (MP). O que houve hoje foi uma proposta do governo de apresentação de uma MP, após a nossa concordância, e isso que vamos trabalhar agora, para ver o enquadramento, a taxa de juros, quanto vai custar essa equalização, e a possibilidade de atender o maior número de produtores”, afirmou Lupion ao fim do encontro.

O líder do governo na Câmara, deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que não concorda com a ampliação da proposta para todos os produtores rurais do país. Segundo ele, o governo está disposto a atender agricultores que acumularam perdas nas últimas safras, mas considera inadequado estender o benefício de forma generalizada.

"Eu não concordo com a proposta de poder estender isso para todos os produtores e produtoras do Brasil. A variação de preço torna o projeto que você não tem dimensão do tamanho dele", afirmou.

Pimenta ressaltou que o governo está empenhado em construir uma solução voltada aos produtores mais afetados.

"Tudo aquilo que for para garantir que produtores e produtoras que. nas últimas seis safras, tiveram perdas, pode ter certeza que eu, como líder do governo, estou empenhado em construir isso com os seus. Mas propostas que tenham por objetivo abrir o escopo do projeto para todos os produtores e produtoras do Brasil, de minha parte, não vai ter concordância", declarou.

Avanço

Já o deputado federal e ex-ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), afirmou que as conversas com a FPA avançaram, e que uma das possibilidades em discussão é a apresentação de um projeto ou até de uma medida provisória, desde que haja entendimento entre as partes.

Segundo o parlamentar, a prioridade é encontrar uma solução para os produtores prejudicados pelos efeitos climáticos. "A gente discutiu a situação dos produtores rurais, tendo em vista a importância da atenção do governo federal para atender os produtores rurais que foram vítimas dos efeitos climáticos, prejudicando, muitas vezes, a sua produção", explicou.

Costa Filho disse que as equipes trabalham para transformar as divergências em convergências e construir uma proposta conjunta. De acordo com ele, ainda estão em discussão aspectos como taxas, garantias para operações de crédito e o alcance das medidas.

"A ideia é que ainda hoje, no mais tardar até as 20 horas, seja apresentada uma proposta ao presidente da Câmara para que amanhã (8), pela manhã, seja efetivamente batido o martelo", afirmou.

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