PT critica família Bolsonaro e posta vídeo de Lula falando em soberania

O PT usou o X para afirmar que nenhum brasileiro "deve bater continência para outra bandeira que não seja a nossa!" - (crédito: CARL DE SOUZA/AFP)

O Partido dos Trabalhadores (PT) declarou nesta terça-feira (7/7) que o Brasil “não tem espaço para traidores da pátria”, fazendo referência a família Bolsonaro, que nos últimos anos vem trabalhando junto ao governo dos Estados Unidos, pedindo o aumento das tarifas.

Após as intervenções negativas, o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), fez um apelo às autoridades dos Estados Unidos para que desistam da aplicação de sobretaxas sobre produtos brasileiros.

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A manifestação ocorreu durante sua exposição oral em audiência realizada no Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), em Washington. Na semana passada, o parlamentar enviou um documento ao escritório, em que deixou claro que a taxação não saiu como o esperado e terimou beneficiando o governo brasileiro.

O PT usou o X (antigo Twitter) para afirmar que nenhum brasileiro “deve bater continência para outra bandeira que não seja a nossa!”. A postagem é acompanhada de vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falando sobre a defesa da soberania.

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"Eu quero que vocês saibam que fará parte do meu programa de governo a questão da defesa. Além da saúde, da transição energética... porque não é possível que a gente não coloque a defesa como algo urgente e prioritária. Nós não queremos briga com ninguém, nem guerra com ninguém, mas estaremos preparados para defender os nossos oito bilhões e meio de quilômetros quadrados e 215 milhões de habitantes", afirma Lula na gravação.

O Brasil é SOBERANO! Aqui não temos espaço para traidores da pátria e ninguém que bata continência para outra bandeira que não seja a nossa! pic.twitter.com/q7bxvnsAy5 — PT Brasil (@ptbrasil) July 7, 2026