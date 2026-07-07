Flávio fala contra sobretaxas e defende Pix durante negociação com os EUA

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), fez nesta terça-feira (7/7) um apelo às autoridades dos Estados Unidos para que desistam da aplicação de sobretaxas sobre produtos brasileiros. A manifestação ocorreu durante sua exposição oral em audiência realizada no Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), em Washington.
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No início de sua fala, Flávio pediu aos integrantes da Comissão que “não imponham as tarifas ao Brasil, preservem o sucesso do Pix e cancelem esta medida para que possamos negociar”. O parlamentar recordou que já havia levado o mesmo pedido ao presidente Donald Trump, ao vice-presidente James David Vance e ao secretário de Estado Marco Rubio, durante viagem realizada em maio. Segundo ele, as sanções representam um erro de grandes proporções, pois afetam diretamente o Brasil e sua população, além de também trazerem prejuízos aos próprios Estados Unidos.
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Durante a audiência, o senador afirmou aos membros da Comissão que os indicadores de 2025 demonstram que as tarifas não alcançaram os objetivos pretendidos pelo governo norte-americano. “Em vez disso, elas foram exploradas politicamente pelo atual governo brasileiro. Uma tarifa de 25% penaliza todo o povo brasileiro — exceto justamente as autoridades responsáveis por essas decisões”, ressaltou.
Flávio também argumentou que o cenário político brasileiro pode sofrer mudanças significativas nos próximos 90 dias, o que, segundo ele, recomenda cautela antes da adoção de medidas de longo alcance. “Impor agora uma tarifa que seria difícil de reverter — premiando aqueles que são responsáveis pelas ações em questão e punindo aqueles que suportaram suas consequências — seria o pior momento possível para agir”, disse Flávio, em um apelo aos membros da Comissão.
Ao tratar do sistema de pagamentos instantâneos brasileiro, o senador defendeu a manutenção do Pix e rebateu críticas ao modelo. “O Pix não é um problema a ser corrigido. É uma solução. Ele ampliou a inclusão financeira ao trazer milhões de brasileiros — especialmente os mais pobres — para a economia formal. Esse avanço também beneficiou diretamente empresas americanas, já que o volume de transações processadas por cartões de pagamento emitidos por bandeiras dos Estados Unidos continuou crescendo paralelamente à ampla adoção do Pix, uma vez que essas empresas prestam serviços que se complementam, e não competem com o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos”, explicou Flávio.
Ao abordar a corrupção no Brasil, apontada como uma das justificativas para a adoção das medidas, o senador afirmou que o problema é um dos principais desafios enfrentados pelo país. “Sobre isso, não há divergência. Mas a corrupção tem responsáveis identificáveis. A corrupção tornou-se uma característica marcante da esquerda política brasileira. O povo brasileiro não deve ser punido por isso”, destacou.