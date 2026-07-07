PL marca data e local para oficializar candidatura de Flávio Bolsonaro

O evento será realizado no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Partido Liberal (PL) marcou para o dia 25 de julho sua Convenção Nacional, que será realizada em São Paulo. O evento vai oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Na ocasião, também serão homologadas as candidaturas da legenda para os governos estaduais, Senado, Câmara Federal e assembleias legislativas.

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o encontro acontecerá no Mercado Pago Hall, localizado na Arena Pacaembu. A programação está prevista para começar às 10h, com a abertura dos portões às 8h30.

O acesso ao local será feito pelo portão principal do Estádio do Pacaembu, na praça Charles Miller.