InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

PL marca data e local para oficializar candidatura de Flávio Bolsonaro

Convenção Nacional do partido acontece em 25 de julho na Arena Pacaembu; evento também homologará candidatos a governos, Senado e Câmara

O evento será realizado no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O evento será realizado no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Partido Liberal (PL) marcou para o dia 25 de julho sua Convenção Nacional, que será realizada em São Paulo. O evento vai oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na ocasião, também serão homologadas as candidaturas da legenda para os governos estaduais, Senado, Câmara Federal e assembleias legislativas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

o encontro acontecerá no Mercado Pago Hall, localizado na Arena Pacaembu. A programação está prevista para começar às 10h, com a abertura dos portões às 8h30.

O acesso ao local será feito pelo portão principal do Estádio do Pacaembu, na praça Charles Miller.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Luiz Felipe

Jornalista e cientista político. Trabalhou na Rádio Senado e no Metrópoles. No Instituto Fala, foi instrutor de ferramentas digitais do Google News. É subeditor do site do Correio Braziliense.

Por Luiz Felipe
postado em 07/07/2026 10:48 / atualizado em 07/07/2026 10:51
SIGA
x