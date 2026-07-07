Consulado brasileiro em NY é evacuado por risco em prédio vizinho

Prédio danificado em Manhattan fica próximo ao Consulado-geral do Brasil, que precisou ser evacuado - (crédito: Reprodução/ X @FDNY)

O prédio do Consulado-Geral do Brasil em Nova York, nos Estados Unidos, teve que ser evacuado por autoridades novaiorquinas nesta terça-feira (7/7), devido ao risco de desabamento de um edifício nas imediações do imóvel da representação brasileira.

O fechamento do consulado brasileiro, segundo o Ministério das Relações Exteriores, suspendeu os atendimentos ao público por tempo indeterminado. "Informações sobre a reabertura do prédio e a retomada dos atendimentos serão divulgadas tão logo seja possível", escreveu o Itamaraty em comunicado emitido nesta terça.

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Até por volta de 19h20 de hoje, não havia informações sobre a previsão de reabertura do prédio. Uma das funções do consulado é garantir direitos e documentos de brasileiros que moram ou estão de passagem pela região.

O edifício danificado está em reforma, e duas colunas de sustentação começaram a ceder. Por conta do risco de desabamento, o quarteirão foi evacuado. O local abrigava a sede da Pfizer, e estava sendo adaptado para receber residências.

Copa do Mundo

Os Estados Unidos — assim como Canadá e México — recebem a Copa do Mundo de futebol até o final de julho. A seleção brasileira se despediu da competição, no domingo (5), ao perder para a Noruega em partida realizada na cidade de Nova Jersey, no estado de Nova York.

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Outra seleção que também disse adeus à Copa do Mundo foi a dos Estados Unidos. Os donos da casa foram eliminados ontem (6), pela Bélgica, em partida realizada na cidade de Seattle.