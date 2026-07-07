Líder do Republicanos indica aliado para comissão da Maioridade Penal

Aluísio Mendes foi indicado para presidir a Comissão Especial, mas ainda precisa da aprovação de Motta - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O líder do Republicanos na Câmara dos Deputados, Augusto Coutinho (Republicanos-PE), disse nesta terça-feira (7/7) que indicou Aluísio Mendes (Republicanos-MA) para presidir a Comissão Especial que vai analisar a proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Maioridade Penal, criada ontem (6) pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).



Os nomes dos representantes da comissão ainda não foram oficializados por Motta, mas o presidente já havia se comprometido em indicar o Mendes em outra ocasião. Coutinho deu a declaração a jornalistas, ao chegar ao Congresso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Motta acelera PEC da maioridade e Planalto orienta Lula a evitar embates

Em uma rede social, Aluísio Mendes comemorou a decisão de Motta para instalar a comissão . “É mais um passo importante para que o Congresso avance no enfrentamento da impunidade e discuta uma resposta mais firme aos crimes graves praticados por adolescentes. Sigo trabalhando para que essa proposta avance e seja aprovada com urgência”, escreveu Mendes.

Além disso, o deputado Mendonça Filho (PL-PE) é um dos nomes cotados para assumir a relatoria da proposta na comissão.

Leia também: Motta cria comissão especial para PEC da redução da maioridade penal

Tramitação

A PEC da Maioridade Penal foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa em junho, com 44 votos favoráveis e 18 contrários. Ela reduzir de 18 para 16 anos a ideia para responsabilização criminal.

Caso seja aprovada na Comissão Especial, a PEC seguirá para o Plenário, e precisará ser aprovada com, no mínimo, 308 votos, em dois turnos de votação, para ir para o Senado. O texto ainda deverá passar pela CCJ do Senado e ser aprovado no Plenário com 49 votos, em dois turnos.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia

Saiba Mais Política Líder do PT quer acelerar debate sobre bets na Câmara: "Copa trouxe tema de volta"

Líder do PT quer acelerar debate sobre bets na Câmara: "Copa trouxe tema de volta" Política Novo aciona STF contra brecha na LDO que permite doações em ano eleitoral