Datafolha: 24% dos eleitores de Lula têm perfil ideológico de direita

Matriz do instituto mostra que parte do eleitorado de Lula e de Flávio Bolsonaro tem visão política oposta à do candidato que apoia - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma fatia significativa do eleitorado que hoje declara voto em Lula (PT) ou em Flávio Bolsonaro (PL) está posicionada, do ponto de vista ideológico, do lado oposto ao que normalmente se associa a cada candidato. É o que mostra a matriz ideológica calculada pelo Datafolha na pesquisa mais recente, realizada em junho.

Segundo o levantamento, 24% dos que dizem votar no petista foram classificados pelo instituto como eleitores de direita ou centro-direita. Na direção inversa, 19% dos eleitores de Flávio aparecem posicionados à esquerda ou centro-esquerda. A classificação não parte de uma autodeclaração, é resultado de um cálculo do Datafolha a partir das respostas dos entrevistados a perguntas sobre comportamento e economia.

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O descompasso surge em um cenário no qual, como já mostrou a Folha, a identificação da população brasileira com a direita ou centro-direita voltou a superar a da esquerda: 44% contra 39%.

Detalhando os números, o eleitorado de Lula se divide da seguinte forma: 24% na esquerda, 36% na centro-esquerda, 16% no centro, 19% na centro-direita e 5% na direita. Entre os eleitores de Flávio, a distribuição é de 25% na direita, 38% na centro-direita, 17% no centro, 15% na centro-esquerda e 3% na esquerda, com algumas pequenas variações nos totais somados devido a arredondamentos.

O quadro se repete quando o recorte é feito pelo voto no segundo turno de 2022. Dos eleitores que dizem ter escolhido Lula naquele pleito, 56% estão hoje à esquerda ou centro-esquerda, 17% no centro e 27% à direita ou centro-direita. Já entre os que declaram ter votado em Jair Bolsonaro, 64% são classificados à direita ou centro-direita, 17% no centro e 19% à esquerda ou centro-esquerda.

A metodologia do instituto combina 16 perguntas, divididas em duas escalas de peso igual. A primeira, sobre comportamento, reúne dez questões envolvendo temas como pobreza, criminalidade, religião, sindicatos e punição de adolescentes infratores. A segunda, voltada à economia, tem seis perguntas sobre tributação, papel do Estado, benefícios sociais, legislação trabalhista e investimentos. A partir da pontuação obtida em cada escala, o entrevistado é enquadrado em uma de cinco categorias, que vão de esquerda a direita.

Os resultados expõem contradições entre o discurso dos candidatos e a opinião de parte de sua própria base. Um exemplo é o percentual de 34% dos eleitores de Flávio que defendem a proibição da posse de armas por considerá-la uma ameaça à vida de terceiros, posição que contraria uma das bandeiras centrais da pré-candidatura do PL. Do lado petista, 26% dos eleitores avaliam que a legislação trabalhista brasileira atrapalha mais as empresas do que protege os trabalhadores, ainda que o governo tenha investido na defesa do fim da escala 6x1 como tema de campanha.

Há também pontos em que as duas bases se aproximam: a maioria dos eleitores de Lula (61%) e de Flávio (81%) defende que adolescentes infratores sejam punidos como adultos, e cerca de sete em cada dez entrevistados dos dois grupos concordam que cabe ao governo socorrer grandes empresas nacionais em risco de falência.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais, de forma presencial, em 139 municípios, nos dias 17 e 18 de junho de 2026. A margem de erro para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%; nos recortes por subgrupo, a margem varia. O registro no TSE é BR-09956/2026.