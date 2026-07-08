Itamaraty recebe cartas credenciais de 14 embaixadores não residentes no Brasil

A cerimônia de entrega acontece nesta quarta-feira (8/7) no Itamaraty - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Palácio Itamaraty sediará nesta quarta-feira (8/7), às 12h, a cerimônia de entrega das cartas credenciais de 14 embaixadores estrangeiros não residentes no Brasil. O procedimento formaliza o início das missões diplomáticas dos representantes junto ao governo brasileiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará do evento.

A entrega das cartas credenciais é o ato oficial pelo qual um embaixador apresenta ao chefe de Estado do país onde exercerá sua função o documento que o credencia como representante de sua nação. As cartas são assinadas pelo chefe de Estado do país de origem do diplomata e oficializam, perante o governo anfitrião, o começo de sua atuação.

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Participarão da cerimônia embaixadores da Comunidade das Bahamas, República do Uzbequistão, Bósnia e Herzegovina, República Democrática Popular do Laos, Mongólia, República de Uganda, República Democrática de São Tomé e Príncipe, República da Islândia, República da Serra Leoa, Reino de Essuatíni, República do Burundi, República da Gâmbia, República Federal da Somália e Reino do Butão.

Os diplomatas são classificados como não residentes no Brasil, o que significa que exercem suas funções a partir de embaixadas instaladas em outros países, mantendo, ainda assim, representação

Fernanda Strickland + Fernanda Strickland Repórter Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB. E-mail

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