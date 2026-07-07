Itamaraty recebe inscrições para programa de estágio até quinta (9/7)

Nathallie Lopes

As inscrições e a prova on-line são realizadas exclusivamente pela plataforma do CIEE - (crédito: imagem gerada por i.a)

Os estudantes de graduação interessados em estagiar no Ministério das Relações Exteriores têm até às 12h desta quarta-feira (9/7), no horário de Brasília, para se inscrever no processo seletivo de formação de cadastro de reserva do programa de estágio do Itamaraty. As inscrições e a prova on-line são realizadas exclusivamente pela plataforma do CIEE.

Leia mais: Ciee tem 542 vagas de estágio e jovem aprendiz no DF

Podem participar alunos que estão regularmente matriculados em cursos de graduação reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), como: Jornalismo, Relações Internacionais, Direito, Administração, Economia, Ciência Política, Comunicação Social, Ciência da Computação, Engenharia de Software, entre outros previstos no edital. Também é necessário ter, no mínimo, 16 anos na data de início do estágio e atender aos demais requisitos estabelecidos no processo seletivo que podem ser conferidos no portal do CIEE.

A seleção será composta por três etapas: inscrição, prova on-line e entrevista com o supervisor da unidade demandante, que poderá incluir análise curricular.

O edital prevê reserva de vagas nas entrevistas para pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e pessoas trans.

Os estagiários selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.055,89 para jornadas de quatro horas diárias (20 horas semanais) ou de R$ 1.508,42 para seis horas diárias (30 horas semanais), além de auxílio-transporte de R$ 13,40 por dia de estágio presencial. A duração do estágio será de até dois anos, ressalvadas as exceções previstas em edital.