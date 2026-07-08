Lula defende fim da jornada 6x1 e cobra avanço de PEC parada no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender, nesta quarta-feira (8/7), o fim da jornada de trabalho no modelo 6x1, e classificou a proposta como uma "mudança histórica" que pode beneficiar milhões de trabalhadores. A manifestação foi feita por meio das redes sociais, enquanto a proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata do tema segue sem avançar no Senado.
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Na publicação, Lula afirmou que a mudança pode beneficiar diretamente 37 milhões de brasileiros. Segundo o presidente, a proposta vai além da redução da carga de trabalho, e busca ampliar a qualidade de vida dos trabalhadores.
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"Mais do que reduzir horas no relógio, o objetivo é devolver o direito ao descanso, à saúde, aos estudos e ao convívio com a família. É vida além do trabalho", escreveu o presidente
Texto segue parado
A proposta está prevista na PEC 221/2019, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado em 28 de maio.
Desde então, o texto aguarda despacho do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), para dar início à tramitação na Casa. Até que esse procedimento seja realizado, a análise da matéria permanece sem andamento no Senado.
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