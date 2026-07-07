"Ameaça não será mais tolerada", diz Alcolumbre sobre fala de líder do PT

"Ameaças e constrangimentos institucionais não aceleram a tramitação", rebateu Alcolumbre após fala de Pedro Uczai - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta terça-feira (7/7) que ameaças e tentativas de intimidação não serão mais toleradas, por meio de nota oficial. O posicionamento vem em resposta à fala do líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), que afirmou que Alcolumbre será o “inimigo dos trabalhadores” caso não dê andamento à proposta de emenda à Constituição (PEC) 6x1 até a próxima semana.

“Quem realmente pretende contribuir para o avanço da PEC respeita o devido processo legislativo. Ameaças e constrangimentos institucionais não aceleram a tramitação; apenas afrontam a independência dos Poderes”, diz a nota.

O posicionamento também reitera que a pauta e a tramitação das matérias é prerrogativa constitucional da Presidência, e “não se submete a ultimatos ou pressões político-eleitorais”.

A PEC que trata do fim da escala de trabalho 6x1 foi aprovada pela Câmara dos Deputados no final de maio e encaminhada para o Senado Federal. No entanto, a tramitação não avançou. Antes de ir ao Plenário da Casa Alta, a matéria ainda teria de passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Porém, Alcolumbre não despachou a PEC para a comissão.

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Diante desse cenário, a nota relembra que Alcolumbre se reuniu, na semana passada, com a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), com o senador Paulo Paim (PT-RS) e com representantes das centrais sindicais para tratar da matéria.

“Reafirmando seu compromisso com o diálogo e com a regular tramitação da proposta”, avaliou a Presidência do Senado.

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