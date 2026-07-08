Combate ao narcotráfico é tema de conversa entre Múcio e vice-ministro dos EUA

A cooperação entre Brasil e Estados Unidos para combater o narcotráfico foi tema da conversa entre o ministro da Defesa, José Múcio, e o vice-ministro de Guerra dos Estados Unidos, Elbridge Colby, nesta quarta-feira (8/7), em Custo, no Peru, durante a Conferência de Ministros da Defesa das Américas (CMDA).
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Outro contexto que permeou a conversa foi o fato de o Departamento de Estado dos Estados Unidos interpretar como um "absurdo" a declaração do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, que afirmou que o fato de os EUA classificarem as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas pode abrir pretexto para ocorrer ações militares norte-americanas no Brasil.
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Segundo nota do Ministério da Defesa, Colby relatou a Múcio que os Estados Unidos têm interesse em buscar parceiros na América Latina para combater o narcotráfico e que enxerga o Brasil como "um grande parceiro em potencial".
Confira a nota do Ministério da Defesa:
Após solicitação do governo americano, o Brasil participou, na tarde desta quarta-feira (8/7), de uma reunião bilateral com o subsecretário de Defesa para Política dos Estados Unidos, Elbridge Colby, em meio à XVII Conferência de Ministros da Defesa das Américas (CMDA). O Brasil foi representado pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro. Entre outros temas, os EUA trouxeram à pauta a cooperação no combate ao narcotráfico, tema já levantado no discurso do secretário americano para todos os ministros da CMDA, na parte da manhã. Os EUA pontuaram que buscam parceiros no continente para atuar nesse combate e disseram que veem no Brasil um grande parceiro em potencial. O ministro José Mucio demonstrou interesse na parceria. Explicou que o combate ao narcotráfico no Brasil é prerrogativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública e citou algumas iniciativas das Forças Armadas brasileiras nas fronteiras. A reunião ocorreu em clima de cordialidade e com convergência de opiniões.