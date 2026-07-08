Combate ao narcotráfico é tema de conversa entre Múcio e vice-ministro dos EUA

A cooperação entre Brasil e Estados Unidos para combater o narcotráfico foi tema da conversa entre o ministro da Defesa, José Múcio, e o vice-ministro de Guerra dos Estados Unidos, Elbridge Colby, nesta quarta-feira (8/7), em Custo, no Peru, durante a Conferência de Ministros da Defesa das Américas (CMDA).

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Outro contexto que permeou a conversa foi o fato de o Departamento de Estado dos Estados Unidos interpretar como um "absurdo" a declaração do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, que afirmou que o fato de os EUA classificarem as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas pode abrir pretexto para ocorrer ações militares norte-americanas no Brasil.

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Segundo nota do Ministério da Defesa, Colby relatou a Múcio que os Estados Unidos têm interesse em buscar parceiros na América Latina para combater o narcotráfico e que enxerga o Brasil como "um grande parceiro em potencial".

Confira a nota do Ministério da Defesa: