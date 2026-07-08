InícioBrasil
PCC

Justiça manda soltar mulher alvo de sanção dos EUA por ligação com PCC

Stella Stefanie está entre sete outros beneficiados com a soltura; ao mesmo tempo, a Justiça decretou a prisão preventiva de três investigados que não foram localizados

A decisão da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo revogou as prisões de Stella e mais seis detidos na operação. - (crédito: PF / Divulgação)
A decisão da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo revogou as prisões de Stella e mais seis detidos na operação. - (crédito: PF / Divulgação)

A Justiça Federal mandou soltar, nessa quarta-feira (7/7), Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e uma das presas na Operação Exchange, deflagrada pela Polícia Federal para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro para traficantes da facção. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A defesa de Stella disse em nota que a decisão deve ser cumprida ainda hoje e disse que em respeito ao segredo de justiça que recai sobre a investigação, não comenta o conteúdo da decisão nem os elementos constantes dos autos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A decisão da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo revogou as prisões de Stella e mais seis detidos na operação. Ao mesmo tempo, a justiça decretou a prisão preventiva de três investigados que não haviam sido localizados: Victor Henrique de Oliveira Shimada, Amauri Henrique de Oliveira e Ygor Fokin Saviolli.

Shimada é o empresário sancionado na semana passada pelo governo dos Estados Unidos por supostamente integrar uma rede internacional de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Segundo a investigação da PF, ele seria um tipo de “doleiro moderno” e teria utilizado mais de 70 empresas para movimentar os recursos ilícitos. 

Já Amauri de Oliveira, pai de Stella e tio de Shimada, é apontado como responsável pelo apoio logístico do esquema, incluindo transporte e recolhimento de dinheiro em espécie. 

Ygor Saviolli, por sua vez, é apontado pelos investigadores como líder da organização, responsável pela coordenação logística e pelo controle financeiro da estrutura criminosa. Ele foi preso no início deste ano pelo FBI durante uma fiscalização de fronteira em um aeroporto na Flórida, nos Estados Unidos. 

A Operação 

A Operação Exchange foi deflagrada no último dia 3 pela PF para desarticular uma organização criminosa suspeita de movimentar recursos do tráfico internacional de drogas por meio de empresas, contas bancárias, transporte de dinheiro em espécie e operações com criptomoedas. 

Na ação, a Polícia cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em endereços da capital paulista, de Santos, Praia Grande e Santander de Parnaíba. Também houve determinação de sequestro de bens, valores e cripto ativos dos investigados. 

De acordo com a Polícia Federal, os investigados usavam um sistema estruturado para movimentar recursos ilícitos, incluindo transferências de criptomoedas, transporte de valores, operações bancárias de alto valor, repasses  e outras atividades financeiras voltadas a ocultação da origem do dinheiro. 

Na quarta-feira (1/7), o empresário Shimada foi incluído na lista de sanções do governo dos Estados Unidos. Segundo o Departamento do Tesouro norte-americano, ele atuaria como “elo-chave” entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais. 

Além dele, Stella também foi sancionada, sendo apontada pelas autoridades americanas como colaboradora de Shimada e responsável pelo apoio logístico à coleta de grandes quantias de dinheiro. 

As sanções impostas pelos Estados Unidos preveem o bloqueio de bens em território americano e atingem também, empresas controladas, direta ou indiretamente, pelos alvos. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 08/07/2026 08:16 / atualizado em 08/07/2026 08:18
SIGA
x