Wajngarten cobra troca na equipe de pré-campanha de Flávio: "Tem que mexer"

Fábio Wajngarten defendeu uma reformulação imediata na equipe responsável pela estratégia eleitoral do filho de Bolsonaro - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a ser alvo de críticas públicas nesta quarta-feira (8/7). Em uma publicação na rede social X, o aliado Fábio Wajngarten defendeu uma reformulação imediata na equipe responsável pela estratégia eleitoral e fez um apelo direto ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

“Caro Presidente Valdemar, time que não performa tem que mexer”, escreveu. Na sequência, sugeriu mudanças na estrutura da campanha, com a nomeação de Marcello Lopes, o “Marcelão”, para a coordenação-geral; Duda Lima para a Diretoria de Operações da Comunicação; Walter Longo para o planejamento estratégico; e Antônio “Toninho” para a direção de criação.

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A manifestação também propõe maior protagonismo para representantes de segmentos considerados estratégicos para o eleitorado conservador. O ex-assessor de Bolsonaro defende que lideranças católicas, evangélicas, do agronegócio, da segurança pública, da área médica, da educação e do varejo passem a participar de reuniões semanais, com atualizações diárias sobre a campanha.

Na parte final da publicação, Wajngarten faz críticas à condução da equipe e afirma ser necessário aproximar novamente integrantes do movimento bolsonarista. “Chega de erros, chega de ruídos, chega de quem não conhece nem gosta do Bolsonarismo. Ninguém quer mais o PT”, escreveu.

A cobrança ocorre em meio a um período de turbulência na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Nas últimas semanas, a equipe enfrentou desgastes provocados pela repercussão do caso envolvendo o empresário Daniel Vorcaro e o Banco Master, mudanças na área de comunicação e divergências internas que culminaram na saída de Marcello Lopes da coordenação da campanha.

O Correio entrou em contato com Valdemar Costa Neto, mas não houve resposta até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.