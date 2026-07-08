Wajngarten cobra troca na equipe de pré-campanha de Flávio: "Tem que mexer"

A pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a ser alvo de críticas públicas nesta quarta-feira (8/7). Em uma publicação na rede social X, o aliado Fábio Wajngarten defendeu uma reformulação imediata na equipe responsável pela estratégia eleitoral e fez um apelo direto ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.
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“Caro Presidente Valdemar, time que não performa tem que mexer”, escreveu. Na sequência, sugeriu mudanças na estrutura da campanha, com a nomeação de Marcello Lopes, o “Marcelão”, para a coordenação-geral; Duda Lima para a Diretoria de Operações da Comunicação; Walter Longo para o planejamento estratégico; e Antônio “Toninho” para a direção de criação.
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A manifestação também propõe maior protagonismo para representantes de segmentos considerados estratégicos para o eleitorado conservador. O ex-assessor de Bolsonaro defende que lideranças católicas, evangélicas, do agronegócio, da segurança pública, da área médica, da educação e do varejo passem a participar de reuniões semanais, com atualizações diárias sobre a campanha.
Na parte final da publicação, Wajngarten faz críticas à condução da equipe e afirma ser necessário aproximar novamente integrantes do movimento bolsonarista. “Chega de erros, chega de ruídos, chega de quem não conhece nem gosta do Bolsonarismo. Ninguém quer mais o PT”, escreveu.
A cobrança ocorre em meio a um período de turbulência na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Nas últimas semanas, a equipe enfrentou desgastes provocados pela repercussão do caso envolvendo o empresário Daniel Vorcaro e o Banco Master, mudanças na área de comunicação e divergências internas que culminaram na saída de Marcello Lopes da coordenação da campanha.
O Correio entrou em contato com Valdemar Costa Neto, mas não houve resposta até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.