Votação pode acontecer na próxima semana, diz Jaques Wagner sobre fim da 6x1

Segundo Jaques, a Casa Alta tem "total condição" de aprovar a matéria - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

O ex-líder do governo no Senado Federal, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou acreditar que a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 pode ser votada pelos senadores na próxima semana, antes do recesso parlamentar, previsto para iniciar em 19 de julho.

“A pressão é grande pela votação do fim da escala 6x1. É um desejo da sociedade brasileira”, escreveu nas redes sociais nesta quinta-feira (9/7). O senador ainda afirmou que a Casa Alta tem “total condição” de aprovar a matéria.

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A PEC do fim da escala 6x1 chegou ao Senado Federal no final de maio, um dia após sua aprovação em dois turnos na Câmara dos Deputados com mais de 460 votos favoráveis. Desde então, passaram 40 dias sem o avanço da tramitação na Casa Alta. Segundo o regimento, a matéria deveria ser encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas isso não aconteceu até o momento.

Nos bastidores, a perspectiva é que o andamento da matéria dependa de uma melhora na relação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ficou estremecida desde que os senadores rejeitaram a indicação do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. A rejeição foi a primeira a ocorrer em 132 anos e impôs uma das maiores derrotas do governo no Parlamento.

A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), vem tentando melhorar a relação com o senador, buscando suavizar as cobranças ao chefe do Legislativo. Nesta quarta-feira (8), o novo líder do PT no Senado, Camilo Santana (PT-CE), afirmou acreditar em uma conversa entre o presidente Lula e Alcolumbre nos próximos dias.