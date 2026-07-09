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Ajuda humanitária

Lula e integrantes do MST discutem ações de apoio à Venezuela

País sul-americano que faz fronteira com o Brasil, a Venezuela sofreu com terremotos que já deixaram mais de 3,8 mil mortos e 16 mil feridos, até esta quinta-feira (9/7)

Lula e MST conversam sobre ações de apoio à Venezuela - (crédito: Reprodução/Instagram MST)
Lula e MST conversam sobre ações de apoio à Venezuela - (crédito: Reprodução/Instagram MST)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quinta-feira (9/7) integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no Palácio da Alvorada, para discutir ações de apoio humanitário à Venezuela.

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País sul-americano que faz fronteira com o Brasil, a Venezuela sofreu com terremotos que já deixaram mais de 3,8 mil mortos e 16 mil feridos, até esta quinta-feira. 

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Na reunião com Lula e o MST, foram discutidos envios de alimentos, remédios, médicos e o fortalecimento de ações de solidariedade entre os povos. Do lado brasileiro, já foram enviados seis aviões com ajuda humanitária ao país vizinho.

O último voo, que embarcou à Venezuela no último sábado (4), levou seis toneladas de vacinas, medicamentos e suprimentos médicos. Em seu perfil no Instagram, o MST comentou a reunião com o presidente Lula:

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 09/07/2026 15:56 / atualizado em 09/07/2026 15:59
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