Chiquinho Brazão é alvo de operação da PF que apura desvios de emendas

Segundo a PF, Brazão teria usado organizações da sociedade civil (OSCs) para desviar recursos de emendas parlamentares - (crédito: Cleia Viana / Câmara dos Deputados)

O ex-deputado federal Chiquinho Brazão é alvo da Operação Emendatio, deflagrada nesta quinta-feira (9/7), pela Polícia Federal (PF). A ação investiga o desvio de emendas parlamentares, e é um desdobramento das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Chiquinho e o irmão dele, Domingos Brazão, foram os mandantes dos homicídios.



As equipes policiais cumpriram dois mandados. Um contra o empresário Raphael da Silva Gonçalves, que foi detido em casa, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, e outro contra o policial militar e ex-assessor Robson Calixto Fonseca, vulgo Peixe, também condenado no caso Marielle. Robson já está preso, assim como Chiquinho, em razão do envolvimento nos assassinatos.



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Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que também autorizou 21 ações de busca e apreensão e o bloqueio de R$ 100 milhões em bens. A PF aponta que parte dos recursos de emendas parlamentares foram desviados por meio de entidades sem fins lucrativos.

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“A investigação identificou que parte dos recursos provenientes de emendas parlamentares federais destinados a entidades sem fins lucrativos, que mantinham contratos e parcerias com órgãos da administração pública federal, teria sido desviada mediante pagamentos indevidos, utilização de empresas interpostas e mecanismos destinados a ocultar a origem e o destino dos valores”, explicou a PF.

“Segundo apurado até o momento, os investigados teriam utilizado organizações da sociedade civil (OSCs), pessoas físicas e pessoas jurídicas vinculadas ao grupo para movimentação financeira e ocultação patrimonial, com indícios de repasses realizados por meio de empresas e terceiros”, destaca o texto da corporação.

“Há suspeita de irregularidades nas parcerias celebradas com as OSCs investigadas, tais como superfaturamento, de conluio entre empresas participantes das cotações de preços e de inexecução contratual”, completa a nota da PF.

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