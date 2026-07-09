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SOB NOVA DIREÇÃO

PL Mulher anuncia mudanças e diz que "Michelle não vai parar"

Divisão do PL anunciou troca na gestão de perfil nas redes sociais e afirmou que braço feminino do partido terá diretrizes próprias

Postagem exaltou gestão de Michelle. Ex-primeira-dama deixou o PL mulher após crise com o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - (crédito: Beto Barata)
Postagem exaltou gestão de Michelle. Ex-primeira-dama deixou o PL mulher após crise com o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - (crédito: Beto Barata)

O PL Mulher informou, nesta quinta-feira (9/7), que o perfil oficial do movimento nas redes sociais passará a ser administrado por uma nova equipe a partir da próxima semana. A mudança ocorre em razão do encerramento dos trabalhos e da consequente reestruturação do Gabinete da Presidência Nacional do PL Mulher, que era comandado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

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Em comunicado divulgado hoje, o grupo afirmou que a página passará a seguir "metodologia e agenda próprias, segundo as novas designações e orientações da direção nacional do Partido Liberal".

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A nota também faz um balanço da atuação de Michelle à frente da organização feminina do partido, e destaca a continuidade do projeto político liderado por ela.

"As sementes lançadas por Michelle Bolsonaro à frente do PL Mulher despertaram várias mulheres (e homens, também) para atuação política, e o movimento dessa engrenagem não pode mais ser parado...", diz o comunicado.

Mobilização

Na sequência, o texto reforça a mobilização da base ligada ao PL, e afirma que "milhares de mulheres e Homens de bem são, agora, imparáveis! Michelle não vai parar. Vocês não vão parar. O Brasil não vai parar! Porque quando pessoas de bem se unem, elas se tornam imparáveis!".

O comunicado não detalha quem assumirá a administração do perfil, nem informa se as mudanças envolvem alterações na estrutura de comando do PL Mulher além da equipe responsável pelas redes sociais.

 

Saiba Mais

  • Presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, deu declarações sobre Flávio Bolsonaro:
    Postagem exaltou gestão de Michelle. Ex-primeira-dama deixou o PL mulher após crise com o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Foto: Reprodução/Instagram
  • Michelle Bolsonaro ao lado de seus aliados, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) e a vereadora de Fortaleza Pricilla Costa (PL-CE), vice-presidente do PL Mulher
    Michelle Bolsonaro ao lado de seus aliados, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) e a vereadora de Fortaleza Pricilla Costa (PL-CE), vice-presidente do PL Mulher Foto: Reprodução Instagram/Michelle Bolsonaro
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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 09/07/2026 19:15
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