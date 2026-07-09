Celina Leão diz que acredita em candidatura de Michelle Bolsonaro ao Senado

A governadora Celina Leão é a entrevistada do CB.Poder. Na bancada, as jornalistas Ana Maria Campos e Denise Rothenburg - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Por Manuela Sá*

Nesta quinta-feira (9/7), após a desistência do ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) de concorrer ao Senado, a governadora do Distrito Federal e pré-candidata à reeleição pelo PP, Celina Leão, comentou como fica sua chapa para a disputa eleitoral. Em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — Celina disse às jornalistas Ana Maria Campos e Denise Rothenburg acreditar que Michelle Bolsonaro (PL) será candidata ao Senado. Para a segunda vaga, está fechada com a deputada federal Bia Kicis (PL-DF).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A governadora também está combinando uma reunião com o MDB para a semana que vem. De acordo com Celina, ela ainda não teve oportunidade para conversar com Ibaneis Rocha sobre a desistência. O ex-governador afirmou agora querer se dedicar à família. Sobre o motivo da desistência, Celina disse achar “muito difícil falar sobre uma motivação pessoal”. “É muito leviano da minha parte fazer alguma especulação nesse sentido. Acredito que a gente precisa continuar trabalhando”, acrescentou.

A governadora avaliou que duas ações recentes do ex-governador não foram positivas. A primeira foi o vídeo divulgado por Ibaneis em que ele disse estar muito decepcionado com Celina. A outra foi tentar retirar Wellington Luiz (MDB) da presidência da Câmara Legislativa. “Trouxe desgaste”, comentou.

Em relação à sua chapa, Celina Leão afirmou que tem trabalhado com uma ampla aliança de direita para conquistar vitória nas eleições. Ela celebrou que PL tem duas candidaturas femininas ao Senado (bia Kicis e Michelle Bolsonaro). “Ter três mulheres na chapa traz força", destacou. Ela também falou sobre haver duas mulheres concorrendo na oposição (Erika Kokay e Leila Barros). “São projetos completamente diferentes, mas que trazem representatividade feminina. Fico feliz", concluiu.

Assista à íntegra do programa

*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso