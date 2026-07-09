Flávio Bolsonaro desembarca no Ceará em meio a impasse no PL

Na capital cearense, Flávio participa do lançamento da pré-candidatura ao Senado do deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL). André é apontado como o principal articulador da aliança com Ciro Gomes, estratégia defendida por parte da direção estadual do partido para ampliar o campo de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT).

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desembarca em Fortaleza nesta sexta-feira (10), em meio às disputas internas do partido sobre a estratégia para as eleições de 2026. A visita ocorre em um dos estados que se tornou epicentro da crise entre diferentes alas da legenda, após divergências públicas envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador em torno da aproximação do PL com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB-CE).

A agenda ocorre cerca de duas semanas após Michelle divulgar um vídeo nas redes sociais criticando a articulação política no Ceará. Na gravação, a ex-primeira-dama afirmou que Ciro Gomes "não terá meu apoio nunca e, na minha opinião, não deveria ter de ninguém da direita que apoie Bolsonaro". Ela também relatou ter sido contrariada nas discussões internas sobre a estratégia eleitoral e disse que, após tornar pública sua posição, recebeu uma ligação de Flávio Bolsonaro. "Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone", declarou.

O episódio expôs publicamente a divisão dentro do PL sobre as alianças estaduais para 2026. Enquanto o grupo de André Fernandes sustenta que a aproximação com Ciro amplia o campo de oposição ao governo petista no Ceará, aliados de Michelle rejeitam o entendimento em razão do histórico de embates do ex-presidenciável com Jair Bolsonaro e sua família.

Após a repercussão, Flávio Bolsonaro procurou minimizar o desgaste. O senador afirmou que houve um "ruído de comunicação" com Michelle e, após uma reunião da cúpula do partido, declarou: "Conversamos como adultos, tratamos um pouquinho das peculiaridades do estado do Ceará e, como pessoas adultas, maduras e que querem o mesmo objetivo (...), ficou bem claro que, na verdade, o que houve foi um ruído de comunicação." O parlamentar também informou posteriormente que pediu desculpas à ex-primeira-dama pelo desgaste provocado pela discussão.