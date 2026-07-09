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Eleições 2026

Aécio nega decisão de neutralidade do PSDB e diz que posição sobre 2026 será debatida

Presidente nacional da sigla afirmou ao Correio que foco do partido será reconstruir a bancada no Congresso e elaborar um projeto de centro para 2030

09/12/.2025 - Ed Alves CB/DA Press. Politica. CB Poder recebe Aecio Neves - Deputado Federal e Presidente Nacional do PSDB. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
09/12/.2025 - Ed Alves CB/DA Press. Politica. CB Poder recebe Aecio Neves - Deputado Federal e Presidente Nacional do PSDB. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente nacional do PSDB, deputado Aécio Neves, negou ao Correio que o partido tenha decidido adotar uma posição de neutralidade na disputa presidencial de 2026. Segundo ele, as informações divulgadas nesse sentido não refletem uma deliberação da legenda e a estratégia eleitoral para este ano ainda será discutida internamente nas próximas semanas.

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"Não existe essa decisão de neutralidade. Eu vi isso em algumas matérias, mas isso é de responsabilidade de quem escreveu", afirmou Aécio. O tucano explicou que a única definição tomada até o momento diz respeito à desistência de discutir uma candidatura própria à Presidência da República, hipótese que chegou a ser cogitada ao longo dos últimos meses.

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De acordo com o dirigente, tanto seu nome quanto o do senador Ciro Nogueira chegaram a ser mencionados em conversas sobre uma eventual candidatura de centro, mas o entendimento da direção nacional foi priorizar o fortalecimento institucional da legenda. "A nossa decisão, e a minha pessoal como presidente do partido, é focar no fortalecimento do partido via Congresso Nacional nessas eleições", declarou.

Aécio afirmou que a estratégia passa pela reconstrução da bancada tucana na Câmara dos Deputados e no Senado, considerada essencial para que o partido volte a exercer protagonismo no cenário político nacional. Segundo ele, o PSDB pretende concentrar esforços na ampliação da representação parlamentar antes de voltar a disputar o Palácio do Planalto.

O presidente da sigla também antecipou que, em agosto, o PSDB apresentará as bases de um projeto nacional voltado às eleições de 2030. Batizada por ele de "Brasil Real", a proposta pretende consolidar uma alternativa de centro para o país ao longo dos próximos quatro anos. "A nossa prioridade agora será reconstruir a nossa bancada no Congresso Nacional. O PSDB passa por um processo de fortalecimento e retomada do seu protagonismo", afirmou.

Apesar de afastar, por ora, uma candidatura presidencial própria, Aécio ressaltou que o posicionamento da legenda na eleição deste ano ainda não foi definido. Segundo ele, a direção nacional discutirá nas próximas semanas se o partido apoiará algum candidato, manterá independência ou adotará outra estratégia. "Em relação a essas eleições, nós ainda vamos discutir qual será a posição do PSDB", concluiu.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 09/07/2026 17:28 / atualizado em 09/07/2026 17:33
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