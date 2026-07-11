Não há espaço para vaidade, afirma Nikolas sobre carta de Bolsonaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comentou a carta do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, afirmando que estão juntos pelo projeto "Flávio Presidente". Nikolas também criticou aqueles que não "obedecem" o desejo de Bolsonaro.

"Aliás, essa já é a segunda vez que o presidente pede publicamente união, maturidade e que diferenças pessoais sejam deixadas de lado em nome de algo maior. Infelizmente, alguns parecem não conseguir obedecer nem mesmo o líder que dizem seguir", disse.

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O deputado ainda ressaltou que o PL está unido pelo desejo do ex-presidente. "Da nossa parte, não haverá espaço para vaidade, disputa interna ou ressentimentos. O foco é um só: o projeto que Jair Bolsonaro escolheu apoiar e que nós também apoiamos", declarou.

A carta

A carta foi lida por Flávio Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo no Youtube neste sábado (11/7). Segundo o senador, o texto foi entregue pelo pai durante uma visita feita nesta manhã. Na mensagem, Bolsonaro afirma que é necessário deixar divergências de lado e preservar a união do grupo político.

A divulgação ocorre dias depois do rompimento público entre Flávio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Íntegra da carta do ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução)

O desgaste entre os dois teve origem em uma divergência sobre acordos políticos do PL, incluindo o apoio do partido ao ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao governo do Ceará. Michelle expôs o desentendimento em vídeos publicados nas redes sociais e afirmou ter sido “humilhada” pelo enteado.