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"Meu porta-voz": veja carta com assinatura de Bolsonaro divulgada por Flávio

A carta foi lida por Flávio Bolsonaro durante uma transmissão ao vivo no Youtube. Segundo o senador, o texto foi entregue pelo pai durante uma visita feita nesta manhã

Flávio divulga carta com assinatura de Bolsonaro - (crédito: Reprodução/YouTube)
Flávio divulga carta com assinatura de Bolsonaro - (crédito: Reprodução/YouTube)

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, divulgou neste sábado (11/7) uma carta atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um movimento para defender a união entre aliados após a crise política envolvendo integrantes da família.

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A carta foi lida por Flávio durante uma transmissão ao vivo no Youtube. Segundo o senador, o texto foi entregue pelo pai durante uma visita feita nesta manhã. Bolsonaro cumpre prisão em regime domiciliar e entre as medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Mores, do Supremo Tribunal Federal (STF), está a proibição de acessar a internet por determinação judicial.

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Veja abaixo a íntegra da carta assinada por Jair Bolsonaro:

Carta com assinatura de Bolsonaro lida em live por Flávio Bolsonaro
Carta com assinatura de Bolsonaro lida em live por Flávio Bolsonaro (foto: Divulgação)

Na mensagem, Bolsonaro afirma que é necessário deixar divergências de lado e preservar a união do grupo político. A divulgação ocorre dias depois do rompimento público entre Flávio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O desgaste entre os dois teve origem em uma divergência sobre acordos políticos do PL, incluindo o apoio do partido ao ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao governo do Ceará. Michelle expôs o desentendimento em vídeos publicados nas redes sociais e afirmou ter sido “humilhada” pelo enteado.

Após o episódio, Michelle deixou o comando do PL Mulher, ala do partido voltada à aproximação com o eleitorado feminino. Nesta semana, ela lançou o movimento “Imparáveis”, criado para organizar a participação de mulheres fora da estrutura partidária.

Saiba Mais

  • Flávio Bolsonaro faz live no Youtube
    A divulgação ocorre dias depois do rompimento público entre Flávio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro Foto: Reprodução/Youtube Flavio Bolsoanro
  • Carta com assinatura de Bolsonaro lida em live por Flávio Bolsonaro
    Carta com assinatura de Bolsonaro lida em live por Flávio Bolsonaro Foto: Divulgação
  • Flávio divulga carta com assinatura de Bolsonaro
    Flávio divulga carta com assinatura de Bolsonaro Foto: Reprodução/YouTube
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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 11/07/2026 14:13
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