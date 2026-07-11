Caiado ironiza Flávio: "Leu carta do pai para dizer que está pronto"

Caiado critica Flávio por pedir adiamento de tarifas: "inaceitável". Ex-governador de Goiás avaliou como "inaceitável" e "infeliz" o pedido de Flávio Bolsonaro de adiamento do tarifaço até depois das eleições - (crédito: TELMO XIMENES/CNC)

O pré-candidato à presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) comentou nas redes sociais a carta do ex-presidente Jair Bolsonaro lida hoje (11/07) por Flávio Bolsonaro. "Flávio Bolsonaro, 45 anos, leu uma carta do pai ao vivo pra dizer que está pronto pra ser presidente. É isso…", afirmou Caiado em suas redes sociais.

A carta foi lida por Flávio durante uma transmissão ao vivo no Youtube. Segundo o senador, o texto foi entregue pelo pai durante uma visita feita nesta manhã. Na mensagem, Bolsonaro afirma que é necessário deixar divergências de lado e preservar a união do grupo político.

Caiado tem dito, desde que anunciou Gilberto Kassab como seu vice-presidente na chapa ao Planalto, que "Flávio Bolsonaro no segundo turno é tudo o que Lula quer".

O ex-governador de Goiás também criticou a atuação de Flávio nas negociações do tarifaço, afirmando que foi "uma atitude infeliz" ao pedir para que o governo dos Estados Unidos adiassem a nova tarifação para depois das eleições. Na visão do pré-candidato, foi uma forma de conseguir capital político, e que essa não deveria ser a postura do senador.

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A carta

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, divulgou neste sábado (11/7) uma carta atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um movimento para defender a união entre aliados após a crise política envolvendo integrantes da família.

Carta com assinatura de Bolsonaro lida em live por Flávio Bolsonaro (foto: Divulgação)

Na mensagem, Bolsonaro afirma que é necessário deixar divergências de lado e preservar a união do grupo político. A divulgação ocorre dias depois do rompimento público entre Flávio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

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