Caiado ironiza Flávio: "Leu carta do pai para dizer que está pronto"

O pré-candidato à presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) comentou nas redes sociais a carta do ex-presidente Jair Bolsonaro lida hoje (11/07) por Flávio Bolsonaro. "Flávio Bolsonaro, 45 anos, leu uma carta do pai ao vivo pra dizer que está pronto pra ser presidente. É isso…", afirmou Caiado em suas redes sociais.
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O ex-governador de Goiás também criticou a atuação de Flávio nas negociações do tarifaço, afirmando que foi "uma atitude infeliz" ao pedir para que o governo dos Estados Unidos adiassem a nova tarifação para depois das eleições. Na visão do pré-candidato, foi uma forma de conseguir capital político, e que essa não deveria ser a postura do senador.
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A carta
O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, divulgou neste sábado (11/7) uma carta atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um movimento para defender a união entre aliados após a crise política envolvendo integrantes da família.
Na mensagem, Bolsonaro afirma que é necessário deixar divergências de lado e preservar a união do grupo político. A divulgação ocorre dias depois do rompimento público entre Flávio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.
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