Lula ironiza Seleção e diz que país precisa de "robô" para ser campeão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou, nesta segunda-feira (13/7), a atuação da Seleção Brasileira e a postura dos jogadores após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Durante visita ao Instituto Mauá de Tecnologia, em São Paulo, o petista afirmou ter enviado um recado ao técnico Carlo Ancelotti e criticou o fato de a maior parte da delegação não ter retornado ao país no voo fretado disponibilizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Lula citou que apenas o lateral Danilo, do Flamengo, embarcou de volta ao Brasil no avião da Seleção, acompanhado por integrantes da comissão técnica e funcionários da entidade. O episódio ganhou repercussão em veículos da imprensa europeia.

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Em tom de brincadeira, o presidente afirmou que a situação foi motivo de constrangimento. “Quase não tinha ninguém para voltar no avião da Seleção, gente, que vergonha. Só voltou um jogador no avião, o resto ficou tudo por lá. Se tivesse ganho, estava todo mundo dançando aqui”, disse.

A Seleção Brasileira foi eliminada nas oitavas de final do torneio após derrota por 2 a 1 para a Noruega, em partida disputada no último dia 5 de julho. O atacante Erling Haaland marcou para os noruegueses, enquanto Neymar Jr. anotou o gol brasileiro.

Durante o evento em São Paulo, Lula também comentou um robô desenvolvido por um estudante do Instituto Mauá e aproveitou para fazer nova referência ao desempenho da equipe nacional.

O presidente comparou o projeto aos principais astros do futebol internacional, citando o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland, e sugeriu, em tom bem-humorado, que a tecnologia poderia ajudar o Brasil a conquistar o próximo Mundial. “Eu falei para o Ancelotti: se quiser contratar, contrata esse robô, porque ele vai fazer o Brasil ganhar a Copa do Mundo”, afirmou.

As declarações ocorreram durante a visita do presidente aos laboratórios da instituição de ensino, onde conheceu projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico apresentados por estudantes.