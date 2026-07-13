Kleberson, pentacampeão com a seleção em 2002, é internado no PR

Campeão com a seleção brasileira na conquista do pentacampeonato em 2002, Kleberson foi internado no Hospital Cardiológico Costantini, em Curitiba, no Paraná, com 50% de obstrução em três artérias do coração. Apesar do susto, os médicos descartaram o risco de enfarte.
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A informação foi divulgada por Dayane Willians, mulher de Kleberson, em publicação nas redes sociais. "Ele tá bem! Agora é redobrar os cuidados e mudar o estilo de vida. Prometo cuidar bem do coração do nosso campeão", escreveu.
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Em vídeo compartilhado na sua conta oficial no Instagram, Kleberson relatou que procurou ajuda médica após sentir dores no peito. Ele passou por uma bateria de exames e uma tomografia apontou o problema no coração.
"Passando aqui para acalmar todos vocês. Ontem eu tive fortes dores no peito, algo que preocupou a mim e à minha família. Fomos ao hospital fazer os exames, o check-up que tinha que ser feito, principalmente exames cardiológicos", disse Kleberson.
"Infelizmente deu uma alteração e eu terei que fazer uma nova bateria de exames, mas graças a Deus não é nada grave e tenho certeza que não será nada grave. Daqui a pouco a gente vai estar disposto para viver a vida com muita saúde e paz", completou o ex-jogador.
A obstrução das artérias, conhecida clinicamente como aterosclerose, é o acúmulo de placas de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes dos vasos. Este processo reduz o fluxo sanguíneo e pode causar problemas graves, como enfartes, acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e outras doenças arteriais.
O ex-jogador aguarda o resultado de exames complementares para saber qual será a melhor abordagem para tratar o problema. Inicialmente, uma cirurgia está descartada.
Formado nas categorias de base do Athletico, o ex-volante ganhou destaque na campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2001. No ano seguinte, assumiu a condição de titular da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial e deu a assistência para um dos gols de Ronaldo na vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha, na final. Ao longo da carreira, também defendeu equipes como Flamengo e Manchester United.