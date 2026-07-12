Lula cumpre agenda em SP após Datafolha apontar empate com Flávio

Quanto ao pronunciamento à imprensa, de acordo com a legislação eleitoral, o pré-candidato à reeleição Lula não poderá comandar iniciativas de inauguração de obras ou de realização de publicidade institucional de atos, programas, e campanhas dos órgãos públicos - (crédito: CARL DE SOUZA/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre, nesta segunda-feira (12/7), agenda no interior de São Paulo uma semana após a pesquisa Datafolha de intenções de votos para o pleito de outubro apontar empate técnico entre o petista e o presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro.

Publicado em 5 de julho, o levantamento mostrou Lula com 43%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, 46% dos votos para um eventual segundo turno no estado paulista. Maior colégio eleitoral do país, São Paulo tem mais de 34 milhões de eleitores. Essa será a sétima visita do presidente a São Paulo em 2026.

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Compromissos

No estado, nesta segunda-feira, Lula vai visitar estruturas de pesquisas em motores, combustíveis e aeronáutica. Pela manhã, às 10h, o petista vai ao Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), em São Caetano do Sul, para visitar a Divisão de Motores e Veículos do IMT.

Ainda no Instituto Mauá de Tecnologia, às 11h, está prevista a visita do presidente a laboratórios de Robótica, Automotiva e NSPi. Após esse compromisso, Lula fará um pronunciamento à imprensa.

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Já no período da tarde, às 14h15 conforme a agenda oficial, Lula visitará o projeto da primeira turbina movida a etanol desenvolvida pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), no campus do Centro Técnico da Aeronáutica (CTA), em São José dos Campos (SP). Também no CTA, às 14h45, o presidente fará novo anúncio à imprensa no campus do CTA.

Quanto ao pronunciamento à imprensa, de acordo com a legislação eleitoral, o pré-candidato à reeleição Lula não poderá comandar iniciativas de inauguração de obras ou de realização de publicidade institucional de atos, programas, e campanhas dos órgãos públicos. Em São José dos Campos, o presidente vai embarcar às 16h20 para Brasília com chegada prevista às 17h40 na capital.

Visita aos Laboratórios de Robótica, Automotiva e NSPi do IMTVisita aos Laboratórios de Robótica, Automotiva e NSPi do IMTVisita aos Laboratórios de Robótica, Automotiva e NSPi do IMT