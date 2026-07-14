Motta celebra mudança na gasolina e a atribui a diálogo com ministros

"Este resultado é fruto do diálogo que tive na semana passada com os ministros do Planejamento, Bruno Moretti, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira", declarou Motta - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou nesta terça-feira (14/7) a aprovação, pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), do aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%.

A medida, defendida pelo governo federal como estratégia para ampliar a segurança energética, fortalecer a produção nacional de biocombustíveis e reduzir a dependência de combustíveis fósseis, recebeu o aval do colegiado em reunião realizada hoje.



Em manifestação nas redes sociais, Motta disse receber a decisão “com otimismo”, e atribuiu o resultado às conversas que manteve na última semana com integrantes da Esplanada.

“Recebo com otimismo a aprovação do aumento do percentual para 32% do etanol na gasolina pelo CNPE. Este resultado é fruto do diálogo que tive na semana passada com os ministros do Planejamento, Bruno Moretti, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira”, declarou.

Recebo com otimismo a aprovação do aumento do percentual para 32% do etanol na gasolina pelo CNPE (Conselho Nacional de Política Energética). Este resultado é fruto do diálogo que tive na semana passada com os ministros do Planejamento, Bruno Moretti, e de Minas e Energia,… Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. July 14, 2026

Instabilidade dos combustíveis

O parlamentar também destacou que a decisão ocorre em um contexto de instabilidade no mercado internacional de energia, e defendeu o fortalecimento da produção brasileira. “Num cenário internacional desafiador, devemos perseguir a estabilidade e a segurança para a produção nacional”, acrescentou.

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