Motta celebra mudança na gasolina e a atribui a diálogo com ministros

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou nesta terça-feira (14/7) a aprovação, pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), do aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%.
A medida, defendida pelo governo federal como estratégia para ampliar a segurança energética, fortalecer a produção nacional de biocombustíveis e reduzir a dependência de combustíveis fósseis, recebeu o aval do colegiado em reunião realizada hoje.
Em manifestação nas redes sociais, Motta disse receber a decisão “com otimismo”, e atribuiu o resultado às conversas que manteve na última semana com integrantes da Esplanada.
“Recebo com otimismo a aprovação do aumento do percentual para 32% do etanol na gasolina pelo CNPE. Este resultado é fruto do diálogo que tive na semana passada com os ministros do Planejamento, Bruno Moretti, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira”, declarou.
Recebo com otimismo a aprovação do aumento do percentual para 32% do etanol na gasolina pelo CNPE (Conselho Nacional de Política Energética). Este resultado é fruto do diálogo que tive na semana passada com os ministros do Planejamento, Bruno Moretti, e de Minas e Energia,…
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.— Hugo Motta (@HugoMottaPB) July 14, 2026
Instabilidade dos combustíveis
O parlamentar também destacou que a decisão ocorre em um contexto de instabilidade no mercado internacional de energia, e defendeu o fortalecimento da produção brasileira. “Num cenário internacional desafiador, devemos perseguir a estabilidade e a segurança para a produção nacional”, acrescentou.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Por Armando Holanda
postado em 14/07/2026 13:07