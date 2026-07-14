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Combustíveis

Motta celebra mudança na gasolina e a atribui a diálogo com ministros

Presidente da Câmara disse receber "com otimismo" o aumento da porcentagem de etanol na gasolina para 32%, oficializado hoje (14/7) pelo CNPE

"Este resultado é fruto do diálogo que tive na semana passada com os ministros do Planejamento, Bruno Moretti, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira", declarou Motta - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou nesta terça-feira (14/7) a aprovação, pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), do aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%.
A medida, defendida pelo governo federal como estratégia para ampliar a segurança energética, fortalecer a produção nacional de biocombustíveis e reduzir a dependência de combustíveis fósseis, recebeu o aval do colegiado em reunião realizada hoje.
Em manifestação nas redes sociais, Motta disse receber a decisão “com otimismo”, e atribuiu o resultado às conversas que manteve na última semana com integrantes da Esplanada.
“Recebo com otimismo a aprovação do aumento do percentual para 32% do etanol na gasolina pelo CNPE. Este resultado é fruto do diálogo que tive na semana passada com os ministros do Planejamento, Bruno Moretti, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira”, declarou.

Instabilidade dos combustíveis

O parlamentar também destacou que a decisão ocorre em um contexto de instabilidade no mercado internacional de energia, e defendeu o fortalecimento da produção brasileira. “Num cenário internacional desafiador, devemos perseguir a estabilidade e a segurança para a produção nacional”, acrescentou.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 14/07/2026 13:07
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