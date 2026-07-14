Após reunião com Lula, Cid Gomes confirma candidatura no Ceará

Encontro de Lula com Cid Gomes e lideranças do Ceará ocorreu nesta manhã (14/7), no Palácio da Alvorada - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu, nesta terça-feira (14/7), a composição da chapa governista para a disputa ao Senado no Ceará.

Após reunião em Brasília com o governador Elmano de Freitas (PT), que quer se reeleger, e outras lideranças do estado, ficou acertado que o senador Cid Gomes (PSB-CE) disputará a reeleição, encerrando dias de negociações entre lideranças da base aliada.



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O anúncio foi feito pelo próprio governador nas redes sociais. Segundo Elmano, a decisão atendeu a um pedido de Lula, e também definiu que o deputado federal Júnior Mano (PSB-CE) ocupará a primeira suplência da candidatura de Cid. O governador afirmou que a composição reforça a aliança entre os governos federal e estadual para as eleições de 2026.

"Com o presidente Lula hoje, em Brasília, reforçamos a força dessa união pelo Ceará e pelo Brasil. A pedido do presidente, ficou definido que o senador Cid Gomes concorrerá à reeleição. O deputado Júnior Mano estará na sua primeira suplência", escreveu Elmano na publicação. O governador acrescentou que a aliança representa a continuidade de um projeto político voltado ao desenvolvimento do estado.

A definição consolida a estratégia da base de Lula em um dos principais redutos eleitorais do presidente. Com o acordo, são encerradas as especulações sobre a composição da chapa majoritária governista para a disputa no Ceará, que vinha sendo alvo de intensas articulações entre os partidos aliados.

Disputa

Nos bastidores, o ex-ministro da Educação e senador Camilo Santana (PT-CE) também participou das negociações para a construção do consenso. Principal liderança petista no estado, ele tem atuado na articulação política da base governista e na organização da campanha para as eleições de 2026.

Com a candidatura de Cid Gomes confirmada e a indicação de Júnior Mano para a suplência, a expectativa é de que os partidos oficializem a aliança durante as convenções partidárias. A composição fortalece o palanque de Lula no Ceará e praticamente conclui a formação da chapa majoritária governista no estado para o próximo pleito.

Cid é irmão de Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao governo cearense, e que busca emplacar seu grupo político na disputa de outubro.