"Não baixe o nível nessa campanha", pede Lula a Elmano durante evento no Ceará

26.06.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante an..ncio das obras de retomada da ind..stria naval e ...offshore... brasileira em Santa Catarina, no Estaleiro Detroit ... Salseiros, Itaja.. - SC...Foto: Ricardo Stuckert / PR - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez nesta quarta-feira um apelo ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), para que conduza a disputa eleitoral sem ataques pessoais ou estratégias de confronto. Durante cerimônia de entrega de 40 ônibus escolares e 29 unidades móveis de atendimento odontológico para municípios cearenses, Lula afirmou que a melhor resposta às críticas da oposição é apresentar os resultados das ações do governo.

“Eu queria pedir para você o seguinte: não fizesse jogo rasteiro nessa eleição. Não baixa o nível. A nossa resposta para quem nos ataca é mostrar o que nós estamos fazendo”, declarou o presidente, ao se dirigir diretamente ao governador.

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Segundo o presidente, a política deve ser guiada por decisões concretas e pela capacidade de transformar a vida da população, e não apenas por discursos ou promessas. “Teoria não resolve o problema. Governar é prática. Governar é tomar decisão, governar é escolher lado. E por isso eu escolhi o Alckmin para ser meu ministro, porque eu conheço ele e sei do que ele é capaz”, afirmou. Geraldo Alckmin, além de Vice-Presidência da República, foi ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), simultaneamente.

Durante o discurso, o presidente também fez um alerta sobre o consumo de informações nas redes sociais e criticou a propagação de notícias falsas. Segundo ele, a população precisa desenvolver senso crítico diante do grande volume de conteúdos compartilhados pela internet.

“Vocês que têm celular, pelo amor de Deus, não permitam que vocês virem algoritmo. Não acreditem em todas as bobagens que colocam no teu celular. Pesquisem para saber. Porque o cara que nunca fez nada, o cara que mente, ele não tem que explicar. O cara que mente, ele mente. Ele é tão descarado que ele nem fica vermelho”, disse.



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Lula voltou a defender que o debate político seja pautado pela comparação entre os resultados alcançados por diferentes governos. Para ele, a população deve avaliar o histórico de realizações antes de escolher seus representantes. “Eu só quero que, quando alguém estiver falando mal, vocês peçam para ele fazer uma comparação entre tudo o que nós fizemos nesse país e o que eles fizeram”, afirmou.