Sem Desconto: PF encontra R$ 287 mil na casa de servidor do INSS

Quadrilha suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro é alvo de operação em Pernambuco e RN. A operação, realizada na manhã desta quarta-feira (27), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no Recife, Jaboatão dos Guararapes (PE) e Natal (RN) - (crédito: PCPE/Divulgação)

A Polícia Federal encontrou R$ 287 mil em espécie na casa de um servidor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes na Previdência Social, em Pernambuco. O montante estava dentro de sacos de lixo armazenados em uma mala.



Os valores estavam guardados em notas de R$ 200. A suspeita é de que façam parte do esquema ilegal. Além do dinheiro, foram apreendidos 10 carros de luxo, como Land Rover, Porsche, BMW e Mercedes-Benz. A operação foi lançada para apurar crimes de constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.



Ao todo, nesta fase da ação, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e oito medidas cautelares de monitoramento eletrônico nos estados de Pernambuco, São Paulo e Paraíba, além do Distrito Federal. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



A primeira fase da Operação Sem Desconto foi deflagrada em abril de 2025 para investigar um esquema de descontos irregulares em benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo as apurações, entidades associativas teriam realizado cobranças indevidas diretamente sobre aposentadorias e pensões, sem autorização dos beneficiários, atingindo milhares de segurados em diferentes regiões do país.



As investigações apontam que o volume de descontos suspeitos pode chegar a R$ 6,3 bilhões entre os anos de 2019 e 2024. O caso levou ao afastamento de pelo menos seis servidores públicos suspeitos de participação ou omissão nas irregularidades. A ação acendeu o alerta dentro do governo federal sobre falhas nos mecanismos de controle aplicados aos benefícios previdenciários.

Leia também: PF e CGU cumprem 31 mandados em nova fase da operação sobre fraude no INSS

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Em março, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União realizaram uma nova fase das investigações sobre fraudes em benefícios previdenciários ao deflagrar a Operação Indébito, desdobramento da Operação Sem Desconto. A ação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão no Ceará e no Distrito Federal, além de outras medidas cautelares autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).