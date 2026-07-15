Genial/Quaest mostra Lula na liderança com 40% no primeiro turno

Presidente sobe de 39% para 40% no primeiro turno; senador registra leve queda e aparece com 28% das intenções de voto. - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil/Instagram/Reprodução)

A pesquisa Genial/Quaest divulgou o levantamento eleitoral para presidente da República nesta quarta-feira (15/07). No primeiro turno, a pesquisa aponta o presidente Lula (PT) na liderança, com 40% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece Flávio Bolsonaro (PL), com 28%.

Completam a lista Ronaldo Caiado (PSD), com 4%; Renan Santos (Missão), com 3%; e Romeu Zema (Novo), com 2%. Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante), Joaquim Barbosa (DC) e Samara Martins (UP) aparecem empatados, com 1% cada. Os indecisos somam 11%, enquanto branco, nulo ou não sabe representam 8%.

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Entre os entrevistados que declararam voto, 65% afirmam que sua escolha é definitiva, enquanto 35% dizem que ainda podem mudar de ideia até o dia da eleição.

A pesquisa também simulou quatro cenários de segundo turno. Em todos eles, Lula aparece na frente com 45% das intenções de voto. No primeiro cenário, o presidente enfrentaria Flávio Bolsonaro, que teria 37%. No segundo cenário, o adversário seria Zema, com 35%. No terceiro cenário, contra Ronaldo Caiado, o ex-governador teria 36%. Já no quarto cenário, diante de Renan Santos, este registraria 33%.

Comparando os resultados com o levantamento da Quaest de junho, Lula cresceu de 39% para 40% no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro caiu de 29% para 28% — uma leve oscilação dentro da margem de erro. Nos cenários de segundo turno, o presidente também manteve vantagem estável em relação a todos os adversários testados.

Aprovação do governo

A pesquisa mostra uma leve melhora na avaliação do governo Lula em relação ao mês anterior. Em julho, 48% dos entrevistados aprovam a gestão do presidente, ante 47% que a desaprovam. Em junho, o cenário era o inverso: 47% aprovavam o governo e 48% desaprovavam. Os números indicam um empate técnico, considerando a margem de erro da pesquisa.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026. O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 13 de julho, com 2.004 entrevistas. A coleta foi domiciliar, feita por meio de entrevistas presenciais (face a face), com aplicação de questionários estruturados a brasileiros com mais de 16 anos. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pp.

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